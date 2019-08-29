Гравець "Динамо" забив свій перший гол в Чехії та допоміг здобути розгромну перемогу

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Ахмед Алібеков
Ахмед Алібеков / ФК "Динамо"

Український півзахисник "Динамо" Ахмед Алібеков, який виступає за "Слован" з Ліберець на правах оренди, відзначився дебютним м'ячем у складі своєї нової команди.

Українець забив один з п'яти м'ячів "Слована" в матчі 1/32 фіналу Кубка Чехії проти "Маріанські Лазні", який закінчився розгромною перемогою гостей з рахунком 5:2.

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Алібеков забив на 39-й хвилині, збільшивши рахунок в матчі до 3:1, з чим команди і пішли на перерву.

До цього дня динамівець взяв участь в 2 матчах "Слована" в чемпіонаті (один відіграв повністю), але результативними діями не відзначився.

Після семи турів ліберецький колектив займає 10-е місце в турнірній таблиці елітного чеського дивізіону.

Спорт 24 писав, що київське "Динамо" найближчим часом покине черговий футболіст. Столична команда веде переговори зі "Слованом" Ліберець про можливість віддати в оренду ще одного гравця. Ім'я футболіста – невідоме.

Останнім часом у ЗМІ було багато інформації, що "Динамо" може покинути Микола Шапаренко. Миколою серйозно цікавиться угорський "Фехервар", де виступає українець Іван Петряк.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
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