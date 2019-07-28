Орендований у "Карпат" Карраскаль забив гол за "Рівер Плейт": відео

У Аргентині стартував новий футбольний чемпіонат. У першому турі "Рівер Плейт" зіграв на виїзді проти "Аргентинос Хуніорс". І врятувався від поразки завдяки голу Хорхе Карраскаля.

У першому таймі господарі вийшли вперед – відзначився Баталліні. І такий рахунок зберігався аж до 85-ї хвилини. Саме тоді забив Карраскаль. Він в дотик замкнув простріл з флангу.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Варто відзначити, що Карраскаль вийшов на заміну за п'ять хвилин до того, як забив гол. А матч так і закінчився внічию 1:1.

Нагадаємо, колумбійський півзахисник перейшов до "Рівер Плейт" на правах оренди взимку 2019 року з львівських "Карпат". До цього гравець належав іспанській "Севільї", але був орендований українським клубом. Згодом "Карпати" викупили його контракт за 2 мільйони євро.

Відео голу Карраскаля за "Рівер Плейт"