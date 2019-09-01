Організатори скасували гонку Формули-2 через трагічну смерть французького пілота

Організатори Формули-2 випустили офіційну заяву, в якій повідомили про скасування другої гонки на трасі "Спа-Франкоршам". Заїзд повинен був відбутися в неділю, 1-го вересня.

Перша гонка вікенду була зупинена, а пізніше скасована після аварії на старті, в якій загинув французький пілот Антуан Юбер.

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На першому колі заїзду Юбер вилетів з траси, врізався в загородження, а після цього його болід за інерцією винесло назад на трек, де в нього на повній швидкості врізався Хуан-Мануель Корреа.

Ми хотіли б висловити наші найглибші співчуття родині, коханим і друзям Антуана. Ми також хотіли б висловити наші щирі співчуття всій команді Arden. Антуан був частиною нашого загону з 2017 року. Він був фантастичним гонщиком, у якого було світле майбутнє.



Він став чемпіоном серії GP3 в минулому році, і в цьому сезоні він двічі перемагав у Формулі-2, здобуваючи перемоги в Монако і на своїй домашній гонці в Ле-Кастелло. Він був добрий до всіх, завжди усміхався, а його позитивне ставлення було заразливим. Його буде сильно не вистачати,

– йдеться в офіційній заяві Формули-2.

Чемпіон серії GP3 2018 року Юбер помер у 22 роки.