Організатори Wimbledon назвали суму призових за турнір

Призовий фонд тенісного турніру Wimbledon в цьому сезоні складе 38 мільйонів фунтів. Це майже на 12% більше, аніж торік.

Переможці турніру в одиночному розряді зароблять по 2,35 мільйона фунтів стерлінгів, що на 100 тисяч фунтів стерлінгів більше, ніж в минулому році.

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На більш, ніж 10%, піднімуться призові учасників кваліфікації та 1-3 кола в основній сітці.

Нагадаємо, основна сітка турніру Wimbledon стартує 1 липня. Фінал – 14 липня. Перед цим 18 червня буде оголошення володарів wild cards. З 24 по 27 червня триватиме кваліфікація. Сіяних тенісистів на турнірі оголосять 26 червня. А вже 28 червня відбудеться жеребкування основної сітки