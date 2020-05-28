"Ось тобі цензура": "Шахтар" скасував інтерв'ю зі Степаненком через критику журналіста

Донецький "Шахтар" відмовив ведучому ютуб-каналу "Трендець" Дмитру Поворознюку в інтерв'ю з футболістом Тарасом Степаненком. Інтерв'ю зі Степаненком було узгоджене, але зірвалося через критику Поворознюка на адресу "Шахтаря".

Цензура в "Шахтарі"

Про інцидент з "Шахтарем" Поворознюк розповів у прямому ефірі інстаграм-сторінки Ukraine Football, повідомляє Tribuna.com.

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За його словами, інтерв'ю зі Степаненком було узгодженим. Але зірвалося після розмови Поворознюка з ексгравцем "Шахтаря" Рустамом Худжамовим.

Ми з ним говорили про золоту клітку "Шахтаря". Про те, що молодим дуже важко пробитися в донецькому клубі. Їм там дають хороші контракти, багато хто з них пересиджує. Стрім зі Степаненком мав бути через три дні після виходу матеріалу з Худжамовим. Але після випуску нам відразу написали, що не буде ніякого стріму зі Степаненком,

– заявив Поворознюк.

За словами Дмитра, у "Шахтарі" йому сказали, що не будуть з ним контактувати, тому що він з Худжамовим сказав про золоту клітку "Шахтаря".

Ось тобі цензура. Ось тобі просто слова. Коли ти говориш про те, що думаєш. Люди ж і так це розуміють, вони теж про це говорять, це не щось нове,

– зауважив журналіст.

Поворознюк заявив, що під час зборів "Шахтаря" у нього були нормальні відносини з клубом.

"Одна фраза комусь із відділу маркетингу або з пресслужби не сподобалася і все – ми не спілкуємося, нічого і нікого не даємо. Такий ось приклад цензури у футболі", – зазначив Дмитро.

Він також навів приклад з ідентичним випуском про молодих футболістів "Динамо", які не отримують ігрову практику.

За словами Поворознюка, у клубі нормально сприйняли випуск.

Що відомо про Поворознюка? 32-річний український журналіст та блогер. Засновник блогів "Футбол для душі", FootballHub. Автор блогу "Трендець".