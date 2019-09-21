"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги

У п'ятницю, 20 вересня, стартував п'ятий тур іспанської Ла Ліги. Відривати тур випало матчу "Осасуна" – "Бетіс". Усі результати матчів та відео голів – в огляді Спорт24.

Осасуна – Бетіс 0:0

Однією з команд, яка найбільше підсилилася в літнє міжсезоння (якщо не рахувати трійку "Реал", "Барселона" та "Атлетіко") став саме "Бетіс". Однак лідерські амбіції команди поки не відображаються ні їх грою, ні їх місцем у турнірній таблиці. От і у матчі проти "Осасуни" команда не змогла забити. Навпаки, гості виглядали переконливіше, та були близькі до того, щоб забити. Але надійно діяв у воротах Роблес. А один раз на допомогу гостям прийшла перекладина воріт.

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"Осасуна" поки не програє у чемпіонаті Іспанії. Але четвертий матч поспіль команда закінчує внічию.

Відеоогляд матчу Осасуна – Бетіс