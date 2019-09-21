"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги

9 Читать новость на русском
"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги

У п'ятницю, 20 вересня, стартував п'ятий тур іспанської Ла Ліги. Відривати тур випало матчу "Осасуна" – "Бетіс". Усі результати матчів та відео голів – в огляді Спорт24.

Осасуна – Бетіс 0:0

Однією з команд, яка найбільше підсилилася в літнє міжсезоння (якщо не рахувати трійку "Реал", "Барселона" та "Атлетіко") став саме "Бетіс". Однак лідерські амбіції команди поки не відображаються ні їх грою, ні їх місцем у турнірній таблиці. От і у матчі проти "Осасуни" команда не змогла забити. Навпаки, гості виглядали переконливіше, та були близькі до того, щоб забити. Але надійно діяв у воротах Роблес. А один раз на допомогу гостям прийшла перекладина воріт.

Читайте також: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Литви

"Осасуна" поки не програє у чемпіонаті Іспанії. Але четвертий матч поспіль команда закінчує внічию.

Відеоогляд матчу Осасуна – Бетіс

 

blog_ava
Різдво Пресвятої Богородиці: привітання зі святом у прозі та віршах
сьогодні
4734
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ла Ліга
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
сьогодні 10:58 "Осасуна" не зуміла перемогти "Бетіс": відео голів та результати матчів 6-го туру Ла Ліги
9
Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
20 вересня 22:17 Беленюк заснув на засіданні Верховної Ради України: відео
2524
Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
20 вересня 22:16 Міф чи реальність: м’язи не болять, значить погано займався в спортзалі?
637
"Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
20 вересня 20:51 "Дніпро-1" здолало "Карпати" завдяки дублю футболіста "Динамо": відео
774
Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
20 вересня 13:09 Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
1154
Новини
Більше новин
Залиште відгук