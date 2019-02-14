Оскаженілий тренер накинувся на арбітра й ледь не відлупцював його: відео

Головний тренер баскетбольного клубу "Голден Стейт" Стів Керр був вилучений у матчі регулярного чемпіонату НБА з "Портлендом". Тренера вивів з себе арбітр поєдинку.

За чотири хвилини до кінця останньої чверті форвард "Ворріорс" Дреймонд Грін отримав неспортивний фол першого ступеня за порушення правил на центровому "Трейл Блейзерс" Заку Коллінсу.

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З цим рішенням рефері був явно не згоден головний тренер "воїнів". Керр почав сперечатися з суддею і дуже швидко втратив контроль над собою.

This is the flagrant foul that led to Steve Kerr spiking his clipboard and getting tossed. pic.twitter.com/3FK224Wuhn — SportsCenter (@SportsCenter) 14 лютого 2019 р.

53-річний фахівець у нападі люті кинув планшет на паркет, після чого продовжив полеміку з арбітром. Рефері нічого не залишалося, як видалити запального наставника до кінця зустрічі, виписавши попередньо Керру два технічні фоли.

Як виявилося згодом, Керр нервувався не даремно, оскільки його підопічні програли 107:129. Однак "Голден Стейт" все одно продовжує лідирувати в турнірній таблиці західної конференції.

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