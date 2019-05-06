Основний форвард "Динамо" після тривалої травми допоможе команді в кінці сезону

Головний лікар "Динамо" Леонід Миронов розповів про терміни відновлення Беньяміна Вербіча, Франа Соля і Артема Бесєдіна.

За його словами, команда вже не розраховує в цьому сезоні на вінгера Беньяміна Вербича та форварда Франа Соля, зате Артем Бесєдін вже повернувся в загальну групу. Про це Миронов розповів офіційному сайту клуба.

Читайте також: Лідер "Динамо" достроково завершив сезон через травму

"Уже через місяць Вербич може повернутися в загальну групу. Найближчим часом він відновлюватиметься на нашій базі, проходити реабілітаційні процедури під наглядом клубних лікарів. Фран Соль тренується індивідуально, вже працює з м'ячем. Однак найближчим часом, в травні і червні, Франу будуть протипоказані заняття в загальній групі, участь у групових вправах. Він займатиметься за індивідуальною програмою", – розповів лікар "Динамо".

Артем Бесєдін вже приступив до тренувань в загальній групі, правда, з деякими обмеженнями. Наприклад, сьогодні він працює індивідуально тільки в тренажерному залі. Вербич і Соль в цьому сезоні команді точно не допоможуть, а Бесєдін, можливо, встигне відновитися і візьме участь в травневих поєдинках,

– заявив Миронов.

У нинішньому сезоні Вербич провів 34 матчі за "Динамо" у всіх турнірах, забивши 12 м'ячів. Соль взяв участь в 4 поєдинках (2 голи), а ось Бесєдін через постійні травми виходив на поле в 14 іграх, відзначившись 2 м'ячами.

"Динамо" розташовується на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, відставання від лідера "Шахтар"я становить 9 очок.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram