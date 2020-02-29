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Особливий вболівальник: у гравця "Челсі" прихильники навіть у зоопарку – миле відео

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Маркос Алонсо / sportbild.bild.de

Іспанський гравець "Челсі" Маркос Алонсо у цьому сезоні є одним із лідерів команди на футбольному полі. Після одного з матчів, гравець вирішив відпочити та навідався у зоопарк.

Після матчу 28-го туру АПЛ, де "Челсі" зіграв внічию з Борнмут – 2:2. Завдяки дублю Маркоса Алонса "синім" вдалось уникнути поразки у поєдинку. 

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Після поєдинку "герой" "Челсі" Маркос Алонсо відвідав зоопарк, де на іспанського футболіста вже очікував особливий фанат.

Мабуть, тварина вболіває за "Челсі" і так захотіла висловити свою подяку гравцю.

Відеоогляд матчу дивіться відео: 

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Челсі АПЛ Новини Спорту Спорт Футбол
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