Останній шанс Мессі: чому перемога на Копа Америка дозволить увійти Лео в клуб легенд

Ліонель Мессі дебютував за збірну Аргентини 17 серпня 2005 року в товариському матчі проти Угорщини. У першій же грі Лео отримав вилучення, що в деякому роді стало пророчим для його кар‘єри в національній команді.

На цей момент геніальний Мессі зіграв за Аргентину 130 матчів й забив 67 голів. Лео грав на чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014 та 2018 років. Також у його активі участь в Копа Америка 2007, 2011, 2015, 2016. Та перемога на всіх турнірах вислизала з рук Мессі.

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Він досі не здобув жодну знакову перемогу з Аргентиною й не може увійти до клубу таких легенд як Буффон, Хаві та принциповий суперник Роналду. Лео програв фінал чемпіонату світу 2014 року та двічі фінал Копа Америка.

У фіналі чемпіонату світу 2014 року проти Німеччини Мессі зробив практично все, щоб Аргентина стала переможцем Мундіалю. Однак партнери Лео, як і сам форвард змарнували надто багато нагод. Мессі визнали найкращим гравцем турніру, але цього для нього було очевидно мало.

Після цього в Мессі були два турніри, які змусили оголосити про завершення кар’єри в збірній. У 2015 році у фінальному поєдинку Копа Америки проти Чилі справа дійшла до серії пенальті. Лео свою спробу реалізував, але підвели Ігуаїн та Банега.Після фіналу чемпіонату світу минув тільки рік.

У 2016 році Мессі програв третій фінал за три роки. Цього разу поразка була настільки болючою, що Мессі не витримав. Лео шокував спільноту, заявивши, що покидає збірну. У фіналі 45-го Копа Америка "біло-голубі" знову по пенальті програли чилійцям. Цього разу збірну підвів сам Мессі, який не зумів реалізувати один з ударів.



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Перезапуском для аргентинця мав стати чемпіонат світу 2018 року в Росії. Однак Аргентина, яку очолював Хорхе Сампаолі, приїхала "ніякою". Збірна ледве вийшла з групи, де були хорвати, ісландці та нігерійці. В 1/8 фіналу Аргентина розгромно програла майбутнім чемпіонам французам.

Минув рік і для Лео настав момент істини. 31-річний футболіст спробує виграти Копа Америка, який починається у Бразилії. Чому Мессі важливо здобути титул? По-перше, чергова поразка може змусити аргентинця знову завершити кар’єру в збірній. Аргентина не фаворит турніру. На цей момент букмекери дають коефіцієнт 4,7 на їх перемогу на Копа Америка. Головний фаворит – Бразилія, для якої турнір стане домашнім.

По-друге, Мессі, швидше за все, вже не поїде на чемпіонат світу 2022 року. На той момент йому вже буде 35 років. Далеко не факт, що до того часу Мессі зможе зберегти ключову роль в команді. По-третє, для Мессі важливо виграти щось зі збірною, щоб не бути гіршим, аніж Кріштіано Роналду.

Кріштіано виграв разом з Португалією чемпіонат Європи та Лігу націй. Роналду довів, що може на власних плечах "витягнути" не найбільш сильну збірну. У Мессі ситуація протилежна. Його партнери зірки світового футболу, але, здається, що це тільки заважає Мессі.

Лео поступається Роналду за перемогами в Лізі чемпіонів, має однакову з португальцем кількість Золотих м’ячів. Окрім того, Роналду здобував чемпіонство в різних чемпіонатах. Все це тисне на аргентинця, який в збірній зовсім інша людина, аніж у клубі.

Ключова проблема Мессі в Аргентині – це те, що футболіст надто багато бере на себе. На чемпіонаті світу він опускався нижче центру поля та розпочинав атаки своєї команди. Таким чином, Мессі грав без позиції. Так, для Лео це нормально в "Барселоні", однак там він вільний художник. У збірній Мессі нападник, вінгер та плеймейкер. Навіть для Мессі цього забагато.

Якщо наставник аргентинців Ліонель Скалоні знайде позицію для своєї зірки, то зможе досягти успіху. Проблема в тому, чи є 41-річний Скалоні авторитетом для Мессі…