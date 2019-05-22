Остання битва сезону: анонс матчу "Шахтар" – "Динамо"

Напередодні останньої в цьому сезоні зустрічі "Шахтаря" та "Динамо", "гірники" достроково завоювали титул чемпіонів України. Це вже 12-й за рахунком трофей донеччан в історії незалежної України (у киян – 15) та третій поспіль. У минулому році вони здобули золоті медалі Прем'єр-ліги за тур до фінішу сезону, в цей раз впоралися ще раніше – за три.

Як і минулого разу, відразу після перемоги в чемпіонаті, "Шахтар" зіграє очний поєдинок з "Динамо". Звичайно, з турнірної точки зору ця зустріч вже нічого не вирішує. Але залишається питання престижу. Як показує практика, в якому б стані не були команди і які б позиції вони не займали в чемпіонаті, матчі "Шахтаря" і "Динамо" завжди відрізняються безкомпромісністю і боротьбою за перемогу до останньої хвилини. Часто емоції зашкалюють і не обходиться без жовтих і червоних карток.

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Тому ще один раз обіграти свого найпринциповішого суперника жоден з клубів не відмовиться. Минулого разу, до речі, коли "Шахтар" вийшов на матч з "Динамо" в статусі чемпіона, кияни виграли 2:1. Правда, це було на столичному НСК "Олімпійський", а тепер зіграти належить в Харкові, де гірники проводять свої домашні матчі. Це дещо ускладнює завдання киянам.

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Що ж стосується шансів на перемогу, то аналітики Parimatch віддають перевагу "Шахтарю" – 47% на перемогу проти 28% – у "Динамо". Ще у 25% оцінюється нічия. Саме такий результат був зафіксований в основний час у двох попередніх зустрічах команд.

Результат може вплинути на долю головного тренера "Динамо". Річ у тім, що контракт Олександра Хацкевича з клубом закінчується вже зовсім скоро, а керівництво "біло-синіх" все ще не визначилося: продовжувати контракт або шукати заміну білорусу.

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У будь-якому випадку, нас чекає захопливий поєдинок, повний емоцій.