Отримає шанс: український талант Швед вразив тренера на зборах "Селтіка"
Півзахисник збірної України та "Селтіка" Мар'ян Швед цього року може почати отримувати ігрову практику.
Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон залишився задоволений побаченим від українця Мар'яна Шведа на зборі команди в Дубаї. За словами наставника, йому подобається робота гравця, який все ще може проявити себе.
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Він виглядає добре і здорово тренується. Пізніше він може запалити. Хлопцям не завжди легко дається адаптація, якщо вони далеко від своєї сім'ї. Він трохи повільний, але Швед все ще молодий і мені подобається те, що я в ньому бачу. Він дуже хороший,
– цитує Леннона Scotsman.com.
Також видання зазначає, що поява Шведа на першому плані в "Селтіку" була б дуже своєчасною, адже його конкуренти по позиції Раян Крісті і Майкі Джонстон травмовані, а Скотт Сінклер відправився в "Престон Норт Енд".
У нинішньому сезоні українець зіграв лише в двох матчах за "кельтів", рідко з'являючись навіть у заявці, і відзначився одним забитим м'ячем.
Швед перейшов у "Селтік" з Карпат на початку 2019 року, за його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.
Наступний матч "кельти" проведуть 18 січня проти "Партика" в Кубку Шотландії. У Прем'єр-лізі "Селтік" зіграє з "Кілмарноком" 22 січня.