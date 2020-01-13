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Отримає шанс: український талант Швед вразив тренера на зборах "Селтіка"

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Мар'ян Швед / ФК "Селтік"

Півзахисник збірної України та "Селтіка" Мар'ян Швед цього року може почати отримувати ігрову практику.

Головний тренер "Селтіка" Ніл Леннон залишився задоволений побаченим від українця Мар'яна Шведа на зборі команди в Дубаї. За словами наставника, йому подобається робота гравця, який все ще може проявити себе.

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Він виглядає добре і здорово тренується. Пізніше він може запалити. Хлопцям не завжди легко дається адаптація, якщо вони далеко від своєї сім'ї. Він трохи повільний, але Швед все ще молодий і мені подобається те, що я в ньому бачу. Він дуже хороший,
– цитує Леннона Scotsman.com.

Також видання зазначає, що поява Шведа на першому плані в "Селтіку" була б дуже своєчасною, адже його конкуренти по позиції Раян Крісті і Майкі Джонстон травмовані, а Скотт Сінклер відправився в "Престон Норт Енд".

У нинішньому сезоні українець зіграв лише в двох матчах за "кельтів", рідко з'являючись навіть у заявці, і відзначився одним забитим м'ячем.

Швед перейшов у "Селтік" з Карпат на початку 2019 року, за його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.

Наступний матч "кельти" проведуть 18 січня проти "Партика" в Кубку Шотландії. У Прем'єр-лізі "Селтік" зіграє з "Кілмарноком" 22 січня.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Мар'ян Швед
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