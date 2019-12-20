Озіла видалили з PES 2020 Mobile в Китаї через критику влади: деталі скандалу

Гравця лондонського "Арсеналу" Месута Озіла видалили з відеогри PES 2020 Mobile в Китаї. NetEase, що видає ігрові серії в Китаї, видалила Месута відразу з трьох ігор.

Причиною стало те, що Месут Озіл у своїх соцмережах розкритикував Китай за репресії щодо уйгурів, повідомляє Independent.

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Східний Туркестан, кровоточива рана ісламської умми (релігійної громади, – Спорт24), чинить опір гонінням, мета яких – спробувати відокремити їх від релігії. Вони (Китай, – Спорт24) спалюють Коран, закривають мечеті й школи, вбивають релігійних діячів.



Чоловіків відправляють в табори, а їх сім'ї примушують жити з китайськими чоловіками. Але мусульмани мовчать. Вони не здіймають галас. Вони залишили їх. Хіба вони не знають, що дозволяти гоніння – це і є гоніння?,

– написав Озіл.

Хто такі уйгури? Народ тюркського походження, який проживає у Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. У вересні 2018 року Human Rights Watch опублікувала доповідь про переслідування мусульманського населення китайського регіону Синьцзян.



За даними організації, в останні роки там масово й часто безпідставно затримують уйгурів, поміщаючи їх в тюрми й виховні табори; за мільйонами людей організоване постійне відеоспостереження, а їх соціальний стан і доля залежать від балів, нарахованих у системі "соціального кредиту".

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У китайській інтернет-компанії NetEase заявили, що Озіл своїм дописом "порушив спортивний дух любові та миру".

Німецький гравець Озіл опублікував у соціальних мережах неймовірне заяву про Китай. Ця мова поранила почуття китайських фанатів і порушила спортивний дух любові та миру. Ми не розуміємо, не беремо і не прощаємо цього!,

– заявили в NetEase.

Зазначимо, що після допису Озіла, який сповідує іслам, китайський державний канал CCTV скасував трансляцію матчу чемпіонату Англії "Арсенал" – "Манчестер Сіті".

Ім'я Озіла прибрали з пошукових систем, заблокували соцмережі й розпустили фан-клуб гравця "М10", в якому перебувало близько 30 тисяч осіб.

Реакція "Арсеналу", Китаю та інших

В "Арсеналі", коментуючи скандал, заявили, що написане Озілом є тільки його думкою.

"Арсенал" повинен прояснити свою позицію щодо коментарів Месута Озіла в соціальних мережах. Написане Озілом є його особистою думкою. Як футбольний клуб, "Арсенал" завжди дотримувався принципу невтручання у політику, – йдеться у заяві лондонського клубу, інформує The Guardian.

Водночас представник МЗС Китаю Ген Шуан вважає, що Озіл був введений в оману. "Я не знаю, чи відвідував містер Озіл Синьцзян особисто, але, схоже, що він був введений в оману фейковими новинами. На його судження вплинули неправдиві ремарки. Якщо у містера Озіла буде така можливість, ми будемо раді бачити його в Синьцзяні, щоб він міг все побачити своїми очима", – цитує Ген Шуана BBC.

Державний секретар США Майк Помпео підтримав Озіла. Він заявив, що правда переможе.

Пропагандистські канали Комуністичної партії Китаю можуть піддати цензурі Месута Озіла й матчі "Арсеналу" весь сезон, але правда візьме гору. Комуністична партія Китаю не може приховувати від світу кричущі порушення прав людини, скоєні проти уйгурів і представників інших релігійних конфесій,

– написав Помпео.

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 17 декабря 2019 г.

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Німецький футбольний клуб "Кельн" вирішив призупинити будівництво академії в Китаї через скандал з Озілом. Угода оцінювалася у 1,8 мільйона євро.

Президент "Кельна" Вернер Вольф заявив газеті Kölner Stadt-Anzeiger, що клуб вирішив відмовитися від проєкту "в поточній спортивної ситуації".

Колишній член ради директорів "Кельна", а тепер представник ради клубу Штефан Мюллер-Ремер заявив, що команда зможе обійтися без Китаю.

У Китаї права людини масово ігноруються. Ситуація зі стеженням ще гірша, ніж міг собі уявити Джордж Оруелл. Я стежив за розвитком подій у Китаї понад 20 років і був там декілька разів. Я знаю, про що говорю. Ось чому я вважаю, що "Кельн" не повинен проявляти активність на цьому ринку. Заробляти гроші за всяку ціну для мене не варіант.



Крім того, що сумнівно взагалі, чи можна там заробляти, є більш важливі речі, ніж гроші. І як некомерційна організація, яка соціально активна, ми не можемо підтримувати таку жорстоку і тоталітарну диктатуру,

– заявив Мюллер-Ремер.

Відреагували не тільки держструктури. Китайський уболівальник "Арсеналу" виклав у соцмережі Weibo відео, на якому спалює футболки Озіла.

У коментарях десятки фанатів написали, що зроблять так само. Деякі просто постять фото з футболкою півзахисника і підписом "Яке розчарування".



Портрет Озіла біля смітника / Фото з Weibo