У чемпіонаті Іспанії набрала обертів чемпіонська гонка. За перемогу у Ла Лізі сперечаються "Реал" та "Барселона". Після попередньої гри каталонців доля чемпіонства може бути вирішена на користь мадридців. Матч "Барселони" й "Атлетіко" завершився справжнім скандалом, що неабияк підігріває інтригу.

Скандал у Ла Лізі

У 33 турі "Барселона" зіграла внічию з "Атлетіко" Мадрид (2:2) на власному полі, повідомляє 24 канал. У поєдинку арбітр призначив 3 пенальті, а ще один змусив гравців "Атлетіко" перевиконати.

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Арбітр Алехандро Хосе Ернандес призначав досить сумнівні пенальті, де порушення правил були не очевидними.

Справжнім скандалом став останній одинадцятиметровий у поєдинку.

Бельгійський нападник "матрацників" Яннік Карраско у другому таймі зашпортався з власної вини і впав у штрафному "Барселони". Очевидно, що ніякого порушення не було, адже Яннік впав з власної ініціативи.

Та арбітр матчу угледів порушення правил і попри можливість переглянути відеоповтор моменту призначив пенальті. Сауль легко реалізував удар і приніс "Атлетіко" нічию 2:2.

Відео пенальті дивіться у огляді матчу

Після відновлення Ла Ліги "Барселона" втратила очки у трьох матчах. Тепер "Реал" має шанс відірватися на 4 очки, якщо виграє у "Хетафе".

"Барселона" демонструє не свій футбол, однак суддівські помилки у поєдинках "блауграни" стають все більш очевидним.

Іспанська преса активно пише, що арбітри допомагають "Реалу" стати чемпіоном. Можливо тамтешні ЗМІ і роздувають цю тему, але в поєдинках "вершкових" дійсно спірні моменти вирішують саме на їх користь.