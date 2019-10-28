Палкін розповів, що "Шахтар" хотів купити в "Динамо" Мілевського та Хачеріді

31 Читать новость на русском
Сергій Палкін
Сергій Палкін / shakhtar.com

Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що в донецький клуб могли перейти ексгравці київського "Динамо" Євген Хачеріді та Артем Мілевський.

За словами Палкіна, щодо трансферу Артема Мілевського донеччани навіть робили офіційну пропозицію.

Читайте також: "Шахтар" здійснив гучний трансфер

Скажу, що по Хачеріді був інтерес на ранніх стадіях. Коли він виступав дуже добре, то був цікавий нам. Мілевським ми цікавилися, навіть пропозицію робили. Думаю, що Суркіс зараз шкодує про те, що відмовив нам у продажу Артема,
– цитує Палкіна footballua.tv.

Хачеріді недавно поповнив склад брестського клубу "Динамо", який лідирує у чемпіонаті Білорусі.

За "Динамо" Брест також виступають три українських гравці – півзахисник Олександр Нойок, а також форварди Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

До слова: "Зоря" виставила на трансфер чотирьох футболістів включно з перспективним воротарем

Хачеріді виступав за київське "Динамо" з 2007 до 2018 року. Мілевський захищав кольори київського клубу з 2002 до 2013 року.

blog_ava
Геловін-2019: коли і як відзначають моторошне свято
сьогодні
21072
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Шахтар Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів повторив клубний рекорд 1952 року: відео
сьогодні 16:34 Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів повторив клубний рекорд 1952 року: відео
Вісент Луїс 361
Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео
сьогодні 15:21 Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео
Юрій Семенюк 1523
"Шахтар" розробив власний бренд одягу: обличчям став Дантес, а родзинкою – речі-трансформери
сьогодні 15:02 "Шахтар" розробив власний бренд одягу: обличчям став Дантес, а родзинкою – речі-трансформери
Юрій Семенюк 524
"Динамо" проти "Шахтаря" у Кубку України: статистика говорить на користь "гірників"
сьогодні 12:30 "Динамо" проти "Шахтаря" у Кубку України: статистика говорить на користь "гірників"
Михайло Гема 340
Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
сьогодні 11:46 Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
Юрій Семенюк 1371
Новини
Більше новин
Залиште відгук