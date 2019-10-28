Палкін розповів, що "Шахтар" хотів купити в "Динамо" Мілевського та Хачеріді

Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що в донецький клуб могли перейти ексгравці київського "Динамо" Євген Хачеріді та Артем Мілевський.

За словами Палкіна, щодо трансферу Артема Мілевського донеччани навіть робили офіційну пропозицію.

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Скажу, що по Хачеріді був інтерес на ранніх стадіях. Коли він виступав дуже добре, то був цікавий нам. Мілевським ми цікавилися, навіть пропозицію робили. Думаю, що Суркіс зараз шкодує про те, що відмовив нам у продажу Артема,

– цитує Палкіна footballua.tv.

Хачеріді недавно поповнив склад брестського клубу "Динамо", який лідирує у чемпіонаті Білорусі.

За "Динамо" Брест також виступають три українських гравці – півзахисник Олександр Нойок, а також форварди Артем Мілевський та Олексій Хобленко.

До слова: "Зоря" виставила на трансфер чотирьох футболістів включно з перспективним воротарем

Хачеріді виступав за київське "Динамо" з 2007 до 2018 року. Мілевський захищав кольори київського клубу з 2002 до 2013 року.