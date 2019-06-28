Памела Андресон звинуватила футболіста Рамі в насильстві: мені довелося звернутися в лікарню

Зіркова американська актриса Памела Андерсон розповіла про домашнє насильство з боку 33-річного футболіста Аділя Рамі. Днями Андерсон оголосила про кінець відносин з футболістом.

На своїй сторінці в Instagram Памела Андерсон заявила, що Рамі вів подвійне життя та крутив роман зі ще однією жінкою. Довідавшись про зраду, вона забрала свої речі з помешкання 33-річного Аділя Рамі та розповіла всьому світу, що думає про екс-коханого.

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Сам Аділь Рамі вирішив прокоментувати гостру заяву екс-коханої стримано. Він заявив, що Памела Андерсон була для нього особливою жінкою, до якої він завжди матиме повагу. Футболіст переконує, що модель називає "подвійним життям" його спілкування з дітьми та екс-дружиною.

Тепер же Памела Андерсон висунула нові звинувачення футболісту французького "Марселя". Акторка звинувачує його в домашньому насильстві.

Часом він був дуже жорстокий до мене. Минулого літа він схопив мене за волосся і потягнув – просто тому, що я залишила його в готелі після фотосесії з друзями. Найгіршим часом стало літо 2017 року, коли він переслідував мене з Лос-Анджелеса в Сен-Тропе.



Він дуже сильно віддавив мені руки – так, що через шість місяців мені довелося звернутися в лікарню. Руки боліли дуже сильно, я навіть не могла відкрити пляшку. У лікарні мені знадобився наркоз, щоб зробити уколи. Руки почали гоїтися, але потім він знову завдав мені шкоди,

– наводяться слова Андерсон на її офіційному сайті.

Що відомо про стосунки Памели Андерсон та Аділя Рамі?

Папараці вперше помітили Памелу Андерсон та Аділя Рамі на побаченні у 2017 році. Тоді у тривалість цих стосунків не вірили навіть прихильники моделі. Однак Памела та Аділь демонстрували протилежне: зірка ледь не одразу переїхала жити у розкішне помешкання футболіста у Франції та з'являлась із ним на світських заходах. У ЗМІ були чутки, що 51-річна Памела навіть мріє народити дитину для коханого.



Та восени 2018 року акторка оголосила про розрив. За її словами, Аділь Рамі мало бачиться зі своїми дітьми від попереднього шлюбу, а саме їх роман стоїть на заваді цьому. Проте вже за кілька тижнів Памела Андерсон красувалась поряд із футболістом. Окрім цього, вкінці квітня 2019-го пара знялась у романтичній фотосесії для глянцю, а інсайдери натякали на майбутнє весілля закоханих.