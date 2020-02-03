Пам'ятники нам не потрібні, – тренер клубу УПЛ оцінив трансфер Мілевського

Головний тренер "Колосу" Руслан Костишин розповів, чи бачить він у своїй команді форварда "Динамо" Брест Артема Мілевського.

Костишин зізнався Youtube-каналу "Трендець", що український форвард навряд чи витримає всі навантаження в "Колосі".

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"Перспективи Мілевського в Колосі? У нас такі навантаження, що йому було б важко. Зробити виняток? А він що, пам'ятник? Нам в команді пам'ятники не потрібні", – сказав Костишин.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Мілевський забив 4 голи у 26 матчах чемпіонату Білорусі. Контракт 35-річного форварда з "Динамо" Брест розрахований до кінця 2020 року.

Спорт24 писав, що Артем Мілевський відзначився у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".