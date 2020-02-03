24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Пам'ятники нам не потрібні, – тренер клубу УПЛ оцінив трансфер Мілевського

68 Читать новость на русском
Руслан Костишин / ФК "Колос"

Головний тренер "Колосу" Руслан Костишин розповів, чи бачить він у своїй команді форварда "Динамо" Брест Артема Мілевського.

Костишин зізнався Youtube-каналу "Трендець", що український форвард навряд чи витримає всі навантаження в "Колосі".

До теми: "Динамо" розгромило команду Мілевського та Хачеріді – відео

"Перспективи Мілевського в Колосі? У нас такі навантаження, що йому було б важко. Зробити виняток? А він що, пам'ятник? Нам в команді пам'ятники не потрібні", – сказав Костишин.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Мілевський забив 4 голи у 26 матчах чемпіонату Білорусі. Контракт 35-річного форварда з "Динамо" Брест розрахований до кінця 2020 року.

Спорт24 писав, що Артем Мілевський відзначився у товариському матчі, в якому його брестське "Динамо" грало проти "Крила Рад".

 

Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків за студентськими квитками
сьогодні
15686
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Колос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 220
сьогодні 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 190
сьогодні 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2152
сьогодні 09:16 Американський футбол: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул
Ігор Саджениця 149
2 лютого 20:08 Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відео
Ігор Саджениця 1465
Новини
Більше новин
Залиште відгук