Пандемія коронавірусу стала на заваді "МанСіті" зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону

Англійський "Манчестер Сіті" відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення.

Апеляція була подана у Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні.

Однак через спалах коронавірусу, через який зупинили майже усі спортивні події в Європі, розгляд апеляції відклали. Про це повідомляє BBC Sport.

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За їх даними, CAS прийняв рішення відкласти як мінімум до початку травня розгляд усіх справ, які вимагають очні слухання. Все через пандемію коронавірусу.

Таким чином CAS не встигне розглянути справу "Манчестер Сіті" до початку нового сезону єврокубків.

В чому звинувачують "Манчестер Сіті"