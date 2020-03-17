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Пандемія коронавірусу стала на заваді "МанСіті" зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону

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"Манчестер Сіті" не зіграє в Лізі чемпіонів наступного сезону / twitter.com/ManCity

Англійський "Манчестер Сіті" відсторонили від єврокубків на два сезони через порушення фінансового фейр-плею. Однак "МанСіті" подав апеляцію на таке рішення.

Апеляція була подана у Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні.

Однак через спалах коронавірусу, через який зупинили майже усі спортивні події в Європі, розгляд апеляції відклали. Про це повідомляє BBC Sport.

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За їх даними, CAS прийняв рішення відкласти як мінімум до початку травня розгляд усіх справ, які вимагають очні слухання. Все через пандемію коронавірусу.

Таким чином CAS не встигне розглянути справу "Манчестер Сіті" до початку нового сезону єврокубків.

В чому звинувачують "Манчестер Сіті"

  • У травні 2019 року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плею.
  • Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "МанСіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.
  • Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що клуб з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувало витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.
  • Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" у 2014 році порушив правила фінансового фейр-плею на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).
  • Після цього "Манчестер Сіті" на два роки відсторонили від єврокубків та оштрафували на 30 мільйонів євро.
  • Однак клуб подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду. При цьому на час розгляду справи "МанСіті" міг просити CAS призупинити дискваліфікацію. Однак за негативного для клубу рішення, команді довелося б пропустити наступні два розіграші єврокубків – у сезонах 2021/22 та 2022/23.
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Теги: Коронавірус Covid-19 Манчестер Сіті Новини Спорту Спорт Футбол
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