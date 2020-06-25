Багаторазова чемпіонка світу з паралімпійського веслування американка Анжела Медсен трагічно загинула перепливаючи Тихий океан. Берегова охорона знайшла її мертвою.

Сумну звістку про смерть спортсменки повідомляє The Guardian. Медсен намагалася самотужки переплисти на човні Тихий океан.

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Трагічна смерть чемпіонки

60-річну жінку почали шукати, коли вона перестала виходити на зв'язок. Раніше вона повідомила, що має намір зупинитись на березі та полагодити човен.

Коли знайшли тіло спортсменки, то побачили, що вона була прив'язана до човна. Американка хотіла встановити рекорд, ставши першою жінкою з паралічем, яка перетнула Тихий океан.

Якби їй це вдалося, вона стала б найбільш віковою жінкою, якій вдалося перепливти океан. Свою подорож вона розпочала ще у квітні і сподівалася завершити плавання у липні.

Спортсменка з обмеженими можливостями подолала понад 1 111 кілометрів шляху. До пункту свого призначення їй залишалося проплисти ще 1 275 кілометрів. В океані вона провела 60 днів.

Медсен також є засновницею програми для веслярів-інвалідів в Каліфорнії. Вона хотіла створити всі можливості для людей з обмеженими можливостями гребти.

Спортсменка не тільки займалась веслуванням, а також виступала в штовханні ядра. У цьому виді змагань вона завоювала бронзу Паралімпіади 2012 року, яка відбувалась у Лондоні.