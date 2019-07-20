Паралімпійська збірна України з футболу поступилася росіянам у фіналі чемпіонату світу

Паралімпійська збірна Україниз футболу програла у фінальному матчі чемпіонату світу Росії з рахунком 1:3.

Україна – Росія 1:3

Читайте також: Президент ФІФА привітав збірну України з перемогою на молодіжному чемпіонаті світу

На груповому етапі українська збірна перемогла Австралію (7:0), Іспанію (10:0) і Аргентину (2:0). У чвертьфіналі Україна виявилася сильнішою Голландії (5:0), у півфіналі – Бразилії (3:0).

Наша збірна четвертий раз поспіль вийшла у фінал світової першості. Всього ж збірна України ставала чемпіоном світу п'ять разів (у 2001-му, 2003-му, 2009-му, 2013-му і 2017-го).

Спорт 24 писав, що збірна Алжиру стала переможцем Кубка африканських націй. У головному матчі турніру команда Джамеля Бельмаді переграла збірну Сенегалу.