Паралімпійська збірна України з футболу поступилася росіянам у фіналі чемпіонату світу

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Паралімпійська збірна України з футболу
Паралімпійська збірна України з футболу / ifcpf.com

Паралімпійська збірна Україниз футболу програла у фінальному матчі чемпіонату світу Росії з рахунком 1:3.

Україна – Росія 1:3

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На груповому етапі українська збірна перемогла Австралію (7:0), Іспанію (10:0) і Аргентину (2:0). У чвертьфіналі Україна виявилася сильнішою Голландії (5:0), у півфіналі – Бразилії (3:0).

Наша збірна четвертий раз поспіль вийшла у фінал світової першості. Всього ж збірна України ставала чемпіоном світу п'ять разів (у 2001-му, 2003-му, 2009-му, 2013-му і 2017-го).

Спорт 24 писав, що збірна Алжиру стала переможцем Кубка африканських націй. У головному матчі турніру команда Джамеля Бельмаді переграла збірну Сенегалу.

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Теги: Новини Росії Спорт Футбол Новини Спорту
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