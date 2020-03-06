Паралімпійські ігри у Токіо 2020 року відбудуться: офіційна заява

Паралімпіада у Токіо повинна відбутись з 25 серпня до 6 вересня 2020 року. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Паралімпіади йде за планом.

Через поширення епідемії коронавірусу у світі скасовують низку спортивних подій. Як раніше зазначалось у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Олімпіади йде за планом. Сьогодні ж, 6 березня, пресслужба МОК повідомила, що Паралімпійські ігри теж відбудуться.

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МОК запевнив, що Паралімпійські ігри в Токіо 2020 року відбудуться, як і планувалося. Підготовка до них йде у пришвидшеному темпі. Відзначають, що вони уважно стежать за поширенням коронавірусу і знаходяться в постійному діалозі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) і Медичним комітетом МПК.

Досягнення України

На Паралімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро Україна здобула рекордні 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей і вперше піднялася на третє місце в медальному заліку.

У плаванні Україна завоювала найбільше нагород – 73.

Легка атлетика – 19.

Дзюдо – 7.

Паверліфтинг – 1.

Велоспорт – 2.

Веслування – 1.

Настільний теніс – 3.

Фехтування на візках – 4.

Стрільба – 3.

Параканое – 2.

Футбол – 1.

26 українських паралімпійців стали мультимедалістами.