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Паралімпійські ігри у Токіо 2020 року відбудуться: офіційна заява

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Паралімпіада-2020 у Токіо / noc.lviv.ua

Паралімпіада у Токіо повинна відбутись з 25 серпня до 6 вересня 2020 року. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Паралімпіади йде за планом.

Через поширення епідемії коронавірусу у світі скасовують низку спортивних подій. Як раніше зазначалось у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Олімпіади йде за планом. Сьогодні ж, 6 березня, пресслужба МОК повідомила, що Паралімпійські ігри теж відбудуться.

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МОК запевнив, що Паралімпійські ігри в Токіо 2020 року відбудуться, як і планувалося. Підготовка до них йде у пришвидшеному темпі. Відзначають, що вони уважно стежать за поширенням коронавірусу і знаходяться в постійному діалозі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) і Медичним комітетом МПК.

Досягнення України

На Паралімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро Україна здобула рекордні 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей і вперше піднялася на третє місце в медальному заліку. 

  • У плаванні Україна завоювала найбільше нагород – 73.
  • Легка атлетика – 19.
  • Дзюдо – 7.
  • Паверліфтинг – 1.
  • Велоспорт – 2.
  • Веслування – 1.
  • Настільний теніс – 3.
  • Фехтування на візках – 4.
  • Стрільба – 3.
  • Параканое – 2.
  • Футбол – 1.

26 українських паралімпійців стали мультимедалістами. 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Олімпіада-2020 Паралімпійські ігри Паралімпійські ігри-2016 Паралімпійський спорт Новини Спорту Спорт
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