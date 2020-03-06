Паралімпійські ігри у Токіо 2020 року відбудуться: офіційна заява
Паралімпіада у Токіо повинна відбутись з 25 серпня до 6 вересня 2020 року. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Паралімпіади йде за планом.
Через поширення епідемії коронавірусу у світі скасовують низку спортивних подій. Як раніше зазначалось у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Олімпіади йде за планом. Сьогодні ж, 6 березня, пресслужба МОК повідомила, що Паралімпійські ігри теж відбудуться.
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МОК запевнив, що Паралімпійські ігри в Токіо 2020 року відбудуться, як і планувалося. Підготовка до них йде у пришвидшеному темпі. Відзначають, що вони уважно стежать за поширенням коронавірусу і знаходяться в постійному діалозі зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) і Медичним комітетом МПК.
Досягнення України
На Паралімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро Україна здобула рекордні 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей і вперше піднялася на третє місце в медальному заліку.
- У плаванні Україна завоювала найбільше нагород – 73.
- Легка атлетика – 19.
- Дзюдо – 7.
- Паверліфтинг – 1.
- Велоспорт – 2.
- Веслування – 1.
- Настільний теніс – 3.
- Фехтування на візках – 4.
- Стрільба – 3.
- Параканое – 2.
- Футбол – 1.
26 українських паралімпійців стали мультимедалістами.