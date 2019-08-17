Парашутисти в небі розгорнули постер про Ломаченка: захопливе відео
Група українських парашутистів зняла мотиваційне відео для Василя Ломаченка. Ролик присвячений майбутньому бою Василя проти британця Люка Кемпбелла.
Парашутисти в небі розгорнули великий плакат, на якому зображений Василь Ломаченко.
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Український боксер опублікував відповідне відео на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Об небо ще ніхто не розбився... Але плющить воно багатьох. Бажаю щоб всіх парашутистів плющило максимально довго,
– прокоментував Василь відео.
Бій Ломаченко – Кемпбелл прийме O2 Arena. Це багатофункціональна спортивно-розважальна споруда у Лондоні, яка здатна прийняти до 20 тисяч глядачів. Арена є мультифункціональною. Там проходять різні культурні та спортивні заходи.
На літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх Арена приймала змагання зі спортивної гімнастики, півфінали та фінали з баскетболу та баскетболу на інвалідних візках. З 2009 року на арені відбувається підсумковий тенісний турнір ATP.
На кону поєдинку Ломаченко – Кемпбелл стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі. Перші два належать Ломаченку, а титул WBC в легкій вазі є вакантним після того як від нього відмовився Майкі Гарсія.
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