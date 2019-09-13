Parimatch оплатить уболівальникам абонементи на матчі "Шахтаря"

Футбольний клуб "Шахтар" разом з титульним партнером Parimatch приготував для вболівальників незвичну акцію.

Всі любителі футболу отримають можливість компенсувати повну вартість свого абонемента на домашні матчі чемпіона України. Для цього необхідно лише відправити скан-копію свого абонемента за адресою [email protected] із зазначенням ігрового рахунку Parimatch, який необхідно буде поповнити на 200 гривень. Після цього компанія поповнить рахунок користувача на суму, еквівалентну вартості абонемента у вигляді бонусу – до 3 тисячі гривень для звичайного, та до 7 тисяч гривень для VIP-абонемента.

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Ця акція особливо припаде до смаку тим, хто з нетерпінням чекає старту групового турніру Ліги чемпіонів. Цю подія не пропустить жоден уболівальник у світі, а справжні фанати обов'язково скористаються нагодою застосувати свої футбольні знання і зробити кілька виграшних прогнозів.

Якщо у вас все ще немає абонемента на домашні матчі "Шахтаря" – не турбуйтеся. Акція діє до 6 жовтня, і у вас ще є час прийняти у ній участь.