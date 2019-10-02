Паркер несподівано відмовився від бою з Чісорою, йому шукають заміну

Новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер (26-2, 20 КО) через хворобу не зможе вийти на бій проти Дерека Чісори (31-9, 22 КО).

Про це повідомив промоутер Едді Хірн на своїй сторінці в Twitter.

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Паркер знявся з бою проти Чісори через хворобу. Ми шукаємо відповідного суперника і зробимо подальше заяву протягом тижня,

– написав Хірн.

Цікаво, що Чісора встиг відреагувати на цю не саму приємну для себе новину. Британець попросив Хірна незабаром знайти для нього суперника, або він також відмовиться виходити в ринг.

"Дайте мені головну подію або витягніть мене з цього чортового шоу", – відреагував Чісора.

Бій між Паркером і Чісорою повинен був відбутися 26 жовтня у Великобританії.

Чісора в останньому поєдинку нокаутував поляка Артура Шпильку вже в другому раунді. Паркер в своєму останньому бою в результаті технічного нокауту в десятому раунді здобув перемогу над австралійцем Алексом Леапаї.