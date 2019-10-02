Партнер Зінченка розмістив жарт про одноклубника, його звинувачують у расизмі

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Бернарду Сілва
Бернарду Сілва / GETTY IMAGES

Федерація футболу Англії (FA) звинуватила нападника "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву в расизмі через його жарти на адресу одноклубника Бенжамена Менді. В організації чекають пояснень від форварда до 9 жовтня.

Португалець опублікував у своєму твіттері картинку. У лівій частині був зображений темношкірий захисник "містян" Бенжамен Менді в дитинстві. Справа ж перебував логотип іспанської кондитерської компанії Conguitos, на якій зображено шоколадного чоловічка. Мем Сілва супроводив наступним підписом – "Вгадайте, хто?".

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Картинка, яку опублікував Сілва

Пізніше Бернарду видалив пост і розмістив таке повідомлення: "У наші дні не можна навіть пожартувати з другом... Ну ви, хлопці ..." Менді оцінив жарт і прокоментував опубліковану картинку: "1:0 на твою користь".

У FA заявляють, що Сілва порушив правила ліги "при обтяжливих обставинах", оскільки в його повідомленні на адресу Менді містилися відсилання "до раси та/або кольору шкіри і/або етнічного походження".

Сам же Менді написав у Футбольну асоціацію Англії офіційний лист, повідомляє The Times. Менді у своєму листі переконує, що жартівливий твіт його не образив і Сілва не повинен бути покараний.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті
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