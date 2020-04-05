Партнер Зінченка у "Манчестер Сіті" замовив повій під час карантину і заплатить штраф: фото
Одноклубник Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" Кайл Вокер оригінально придумав, як скоротати час на карантині. Зірковий футболіст влаштував вечірку з двома повіями.
Захисник "Манчестер Сіті" влаштував вечірку з двома повіями минулого тижня, повідомляє The Sun.
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Футболіст зі своїм другом викликали двох дівчат в орендований будинок. Як стверджує The Sun, оренда обійшлася чоловікам у 8 000 фунтів стерлінгів.
Чоловіки заплатили двом дівчатам 2 200 фунтів. Вони приїхали близько 23:00 і поїхали о другій годині ночі.
Футболіст уже попросив вибачення за інцидент.
"Розумію, що я професійний футболіст і несу відповідальність за те, що є зразком для наслідування. Тому хочу вибачитися перед родиною, друзями, клубом, вболівальниками та громадськістю за те, що підвів їх", – сказав оборонець.
Луїза заявила, що приїхала на таксі близько 22:30 / фото: thesun.co.uk
Луїза / фото: thesun.co.uk
"Манчестер Сіті" вже випустив заяву, де висловив розчарування ситуацією і повідомив, що проведе внутрішнє розслідування.
Футболіста можуть оштрафувати.
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