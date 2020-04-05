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Партнер Зінченка у "Манчестер Сіті" замовив повій під час карантину і заплатить штраф: фото

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Кайл Вокер / ESPN.com

Одноклубник Олександра Зінченка в "Манчестер Сіті" Кайл Вокер оригінально придумав, як скоротати час на карантині. Зірковий футболіст влаштував вечірку з двома повіями.

Захисник "Манчестер Сіті" влаштував вечірку з двома повіями минулого тижня, повідомляє The Sun.

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Футболіст зі своїм другом викликали двох дівчат в орендований будинок. Як стверджує The Sun, оренда обійшлася чоловікам у 8 000 фунтів стерлінгів.

Чоловіки заплатили двом дівчатам 2 200 фунтів. Вони приїхали близько 23:00 і поїхали о другій годині ночі.

Футболіст уже попросив вибачення за інцидент.

"Розумію, що я професійний футболіст і несу відповідальність за те, що є зразком для наслідування. Тому хочу вибачитися перед родиною, друзями, клубом, вболівальниками та громадськістю за те, що підвів їх", – сказав оборонець.


Луїза заявила, що приїхала на таксі близько 22:30 / фото: thesun.co.uk


Луїза / фото: thesun.co.uk

"Манчестер Сіті" вже випустив заяву, де висловив розчарування ситуацією і повідомив, що проведе внутрішнє розслідування.

Футболіста можуть оштрафувати.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Манчестер Сіті
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