Партнери Зінченка провели гарячу розмову з Гвардіолою та висловили тренеру притензії

Футболісти "Манчестер Сіті" незадоволені роботою головного тренера команди Пепа Гвардіоли в цьому сезоні. Гравців клубу обурює постійна ротація складу.

За інформацією Daily Mail, лідери команди провели розмову з Гвардіолою після поразки "Тоттенхему", яка стала другою поспіль для "містян" за тиждень.

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До цього підопічні Пепа Гвардіоли також програли "Манчестер Юнайтед" в Кубку Англійської ліги, хоча й вийшли до фіналу.

Після поразки "Тоттенхему" Гвардіола попросив футболістів висловити свої погляди на те, як скоротити відставання від "Ліверпуля". Наразі різниця між клубами становить 22 очки.

Під час спілкування з Гвардіолою футболісти висловили йому претензії через постійну ротацію.

У цьому сезоні "Манчестер Сіті" жодного разу не зіграв одним складом у двох матчах поспіль. Ситуація погіршилася після відходу помічника Пепа Мікеля Артети на пост тренера "Арсеналу".

Також Гвардіола експериментує в захисті, використовуючи в обороні номінальних півзахисників Родрі та Фернандінью.

У минулому сезоні бесіда на підвищених тонах відбулася у роздягальні "Сіті" після поразки "Ньюкаслу". Після цього "манкуніанці" видали 14-матчеву серію без поразок.

Після 25 турів "Манчестер Сіті" утримує другу сходинку чемпіонату Англії. "Ліверпулю" потрібно здобути ще 6 перемог, щоб остаточно виграти АПЛ.