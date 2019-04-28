Пас Маліновського допоміг "Генку" перемогти команду українців у чемпіонаті Бельгії: відео

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Пас Маліновського допоміг "Генку" перемогти команду українців у чемпіонаті Бельгії: відео

У шостому раунді чемпіонської групи чемпіонату Бельгії зустрічалися дві команди, де виступають українці – "Гент" Пластуна, Безуса та Яремчука приймав "Генк" Маліновського.

Гент – Генк 0:1
Гол: Троссард, 55

"Генк" бореться за чемпіонство, у той час як "Гент" має доволі примарні шанси на потрапляння у єврокубки через чемпіонат. У матчі проти "Гента" клуб Руслана Маліновського зробив черговий крок до чемпіонства. І допоміг у цьому саме українець.

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Саме Маліновський віддав пас, після якого по воротах суперника пробивав Троссард. Удар був влучний, і голкіпер до м'яча не дотягнувся.

Але сталося це вже у другому таймі. У першому таймі "Генк" забив гол. Відзначився Іто, який відібрав м'яч у центрі поля. Спочатку арбітр не зафіксував порушення, але після забитого голу скористався відеоповтором та не зарахував взяття воріт.

Щодо українців у "Генті", то Безус вийшов на поле, коли його команда поступалася. Пластун весь матч провів на лаві запасних. Яремчук навіть не потрапив до заявки на гру.

 

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Теги: Спорт Футбол Руслан Маліновський
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