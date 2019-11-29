Пас на українця Геруна став найкращим у листопаді в баскетбольному Єврокубку

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Володимир Герун в матчі за "Унікаху" / facebook.com/UnicajaBaloncesto

На офіційному ютуб-каналі баскетбольного Єврокубка опублікувало відео найкращих пасів у листопаді. На першому місці – результативний пас на українця Володимира Геруна.

Сталося це у матчі іспанської "Унікахи", за яку виступає Герун, проти польської "Гдині". Автором найкращого пасу став захисник Джош Адамс.

Відео топ-10 пасів в Єврокубку в листопаді

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У цьому матчі, який відбувся 13 листопада, "Унікаха" перемогла 91:69. Герун провів на майданчику майже 15 хвилин. Він набрав 7 очок та зробив 6 підбирань.

В Єврокубку "Унікаха" має провести ще два матчі. Але іспанський клуб вже забезпечив собі прохід у наступний раунд.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту
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