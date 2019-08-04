Паскаль у видовищному бою переміг Брауна й завоював право битися з Гвоздиком: відео

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Паскаль у видовищному бою переміг Брауна
Паскаль у видовищному бою переміг Брауна / Фото з відкритих джерел

36-річний боксер Жан Паскаль сенсаційно переміг Маркуса Брауна й став претендентом на титул Олександра Гвоздика. Американець Браун несподівано програв титул "тимчасового" чемпіона WBA в напівважкій вазі канадцеві у ніч на 4 серпня.

Стартову перестрілку джебами записав собі в актив чемпіон. А ще у нього пройшли декілька непоганих ударів по корпусу. Браун виглядав набагато краще в роботі ніг та істотно перевершував швидкістю.

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Несподівано в 4-му раунді чемпіон "загрався" і пропустив потужний правий хук. Опинився у тяжкому нокдауні й до кінця трихвилинки "виживав" у клінчах. Уже в наступному раунді Браун відновив контроль над ходом поєдинку, ще жорсткіше працюючи по корпусу ветерана.

У 7-му раунді американець знову "заснув" та пропустив правий хук в щелепу. До кінця раунду чемпіон побував ще раз на "п'ятій точці". У 8-й трихвилинці бійці зіткнулися головами. На обличчі Брауна утворилося величезне розсічення. Бій був зупинений.

На момент зупинки судді нарахували тричі 75-74 на користь Паскаля. Перемога ветерана технічним рішенням.

Завдяки цій перемозі Браун також став чемпіоном WBC Silver, що дає йому право зустрітися з українцем Олександром Гвоздиком. Останній володіє поясом WBC.

Втім, бій Паскаля проти Гвоздика не відбудеться найближчим часом. Олександр Гвоздик та Артур Бетербієв 18 жовтня в США проведуть об'єднавчий поєдинок.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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