Пауло Коельйо писав дитячу книгу з Кобі Браянтом, але видалив чернетку після його загибелі

Бразильський письменник Пауло Коельйо вирішив не публікувати дитячу книгу, яку він писав разом із баскетболістом Кобі Браянтом. Це сталося після загибелі Браянта внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року.

За словами Пауло Коельйо, ідея про книжку виникла у 2016 році, коли Браянт закінчив професійну кар'єру баскетболіста. Але за її написання вони сіли лише за декілька місяців до його трагічної загибелі, пише AP.

"Я видалив чернетку, адже без Кобі вона вже не має ніякого сенсу", – заявив Коельйо.

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Рішення Коельйо розчарувало багатьох шанувальників Браянта, які завалили письменника проханням не видаляти проєкт.

Коельйо сказав, що ідея його співпраці з Браянтом полягала в тому, щоб надихнути малозабезпечених дітей на подолання негараздів через спорт.

Кобі завжди був дуже стурбований тим, щоб зробити книгу, яка була позитивним прикладом для дітей, особливо тих, що походять зі складних сімей,

– сказав Коельйо.

Варто відзначити, що сам Браянт дуже захоплювався Коельйо та називав його "Алхімік" однією з найкращих книжок.

Письменник не розповів, скільки сторінок написано, та чи книга вже мала заголовок.

Як загинув Кобі Браянт