Гонщик Паулу Гонсалвеш загинув на ралі "Дакар"
Португальський мотогонщик Паулу Гонсалвеш 12 січня загинув на "Дакарі". Причиною смерті Гонсалвеша стало падіння з мотоцикла упродовж проходження 276-кілометрової спецділянки.
Як інформують організатори гонки, о 10:08 за місцевим часом вони отримали повідомлення про інцидент і відразу вислали на місце аварії медичний вертоліт.
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О 10:16 бригада медиків виявила Гонсалвеша без свідомості після зупинки серця. Після реанімаційних заходів гонщик був доставлений у лікарню, де лікарі констатували смерть.
У 2020 році 40-річний Гонсалвеш у 13-й раз вийшов на старт "Дакару". Найкращим досягненням гонщика стало друге місце в загальному заліку мотоциклістів за підсумками ралі-рейду у 2015 році.
Після шостого етапу нинішнього "Дакара" португалець займав 46-е місце в заліку мотоциклістів.
За всю історію проведення "Дакара" Гонсалвеш став 29-м учасником гонки, загиблим під час участі в ралі-рейді.
Попередній смертельний випадок був зафіксований у 2015 році, коли в Аргентині загинув польський мотогонщик Міхал Хернік.
Ралі-марафон "Дакар" вперше проходить по території Саудівської Аравії. Фініш гонки відбудеться 17 січня.
Що таке "Дакар"? Щорічний марафонський трансконтинентальний ралі-рейд, одна з найбільш небезпечних гонок. Проводиться з 1978 року. Змагання проходять в трьох групах: мотоцикли, автомобілі та вантажівки.
Траса на "Дакарах" прокладається не завжди автомобільними шляхами загального користування без спеціальних заходів щодо обмеження руху місцевого транспорту.