Павелко голосував у Верховній Раді за зміни до Конституції України, перебуваючи у Римі: фото

У четвер, 7 лютого, у Римі відбувся 43-й Конгрес УЄФА. Був на ньому присутній і президент Федерації футболу України (а одночасно і депутат Верховної Ради) Андрій Павелко. Одночасно Павелко "проголосував" за зміни до Конституції України на засіданні парламенту.

Одне з найважливіших питань, за яке голосували депутати у Верховній Раді – конституційне закріплення про курс на НАТО та ЄС. На офіційному сайті ВРУ напроти прізвища "Павелко" стоїть "за". При тому що у цей час сам Павелко перебував у Римі, де його обирали до оновленого складу Виконкому УЄФА.

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Андрій Павелко (третій справа у верхньому ряді) та члени виконкому УЄФА. 7 лютого 2019 року, Рим, Італія (фото: uefa.com)

При цьому що при голосуванні за перейменування Дніпропетровської області у Січеславську та направлення цього питання до Конституційного суду, Павелко участі не брав.

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Варто зазначити, що в Україні (як і у світі загалом) поки не запустили Hyperloop, щоб швидко подорожувати між містами. А подорож літаком між двома столицями займе щонайменше три години (не враховуючи час добирання до аеропортів, очікування там тощо). У той час як у статті 84 Конституції України вказано, що "голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто". Та поки українське законодавство ніяк не карає депутатів за так зване "кнопкодавство" – голосування чужою карткою. Хоча спроби прийняти закон про кримінальну відповідальність за неособисте голосування депутатів у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років були.

Хто такий Андрій Павелко

Андрій Павелко – президент Федерації футболу України. А також депутат Верховної Ради (пройшов у парламент за списком "Блоку Петра Порошенка" під 33-ім номером), заступник голови фракції БПП, голова Комітету ВРУ з питань бюджету.



Під час проведення фіналу Ліги чемпіонів України у Києві у 2018 році, названа донька Андрія Павелка фотографувалася з Кубком ЛЧ в автомобілі. Сам трофей возили містами України. Під час такого туру трофей виставили в одному з храмів Дніпра, де Павелко тримає його зі своїм тестем, кримінальним авторитетом Олександром Петровським, відомим як "Нарік".



У червні 2018 року НАБУ відкрила справу за фактом корупції в Федерації футболу України, президентом якої є Павелко. Згідно з розслідуванням програми "Схеми", у 2016 році Павелко через підставну компанію в ОАЕ закупив для ФФУ обладнання для виробництва трави для футбольних полів за завищеними на 20% цінами, що дозволило йому незаконно отримати 1 мільйон доларів.

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