Павелко та Суркіс розпочали війну: в хід пішли патріотизм та "Динамо"

В українському футболі знову розгоряється скандал. Головні особи — президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, а також його попередник і почесний президент "Динамо" Григорій Суркіс. Постраждати може весь український футбол.

З чого все почалося

У середу, 16 жовтня, на порталі prosports.kz було опубліковано новину про те, що під час матчу між збірним України та Португалії на НСК "Олімпійський" виникла сутичка між Андрієм Павелком та братами Суркісами. Видання посилалося на слова голови профспілки українських футболістів Олега Печорного.

[Павелко] навіщось спробував їх [братів Григорія та Ігоря Суркісів, а також колишнього прем'єр-міністра України Валерія Пустовойтенка] вигнати з VIP-ложі, але отримав гідну відповідь в морду. Але Павелко не заспокоївся і повернувся продовжити розбирання разом з кримінальним авторитетом на прізвисько "Нарік". Зупинити конфлікт змогла тільки поліція, але інформація дійшла до президента України Володимира Зеленського. Павелко довелося дзвонити йому, виправдовуватися і вибачатися. Тепер напевно цю неприємну історію замнуть. Але ось Ігор з Григорієм Суркіси навряд чи просто так все забудуть,

– розповів виданню Печорний.

Для початку виникає здивування, чому ця інформація спочатку була опублікована на сайті казахського видання. Адже в Україні чимало ЗМІ, які б залюбки підхопили цю тему. Ну і згадку про кримінального авторитета "Наріка" теж не треба забувати. Про це буде нижче.

Як після цього себе повели Павелко та Суркіс

Ясна річ, що ні Андрій Павелко, ні Григорій Суркіс вирішили цього публічно не коментувати. Але це зробили й без них. Свою версію того, що відбулося, виклав радник президента УАФ Валентин Латипов у коментарі Футбол24. Він вирішив зіграти на патріотизмі, і у всьому звинуватив Суркісів. А також те, що старший з братів – депутат Верховної Ради від проросійської "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

До слова: Фанати "Динамо" зірвали банери каналів Медведчука NewsOne та "112 Україна" під час матчу: відео

"14 жовтня – День захисника України. Тому ми в Українській асоціації футболу вирішили запросити в ложу для почесних гостей на матч із Португалією розширений склад військових, ветеранів бойових дій на Донбасі, наших співвітчизників, звільнених з російського полону. Багато з них, отримуючи запрошення, просили, щоб разом із ними в ложі не було одіозних політиків з проросійською позицією. Тому, коли хлопці побачили серед гостей Григорія Суркіса, до мене підійшли кілька осіб і попросили або пересадити їх в іншу ложу, або поговорити з Суркісом, щоб він пішов. Я передав це прохання президенту УАФ Андрію Павелку. Сам перебував у цій ложі до кінця матчу і ніяких інцидентів там не було", – розповів Валентин Латипов.

Згадка про захисників Україні в цьому випадку теж доволі визначальна. Про неї теж буде нижче.

Інше джерело з УАФ, яке вирішило не називатися, в коментарі Футбол24 заявило, що Суркіси не мали права там бути. І невідомо як потрапили у президентську ложу. При цьому що її охороняли представники управління державної охорони. Адже очікувалося, що на матчі буде президент України Володимир Зеленський. Але він так і не прибув.

Можу зі 100-відсотковою впевненістю вам сказати, що силового конфлікту не було. Якщо вони з'ясовували стосунки, то словесно. На якій підставі Суркіси потрапили туди, нам досі ніхто не може пояснити,

– йдеться в цитаті неназваного джерела.

Також джерело зазначає, що якби справа дійшла до силового вирішення, то на обох сторонах конфлікту були б хоч якісь сліди. І справді, на фото після матчу проти Португалії, Павелко в радісному стані. І без слідів від ймовірної бійки.

Чим продовжилося

Але якщо обидві сторони відмовилися публічно коментувати цю ситуацію, то не варто думати, що вони це не робили в інший спосіб. Коли скандал досяг вже всіх ЗМІ, і не лише футбольних чи спортивних, Павелко виклав допис у facebook. У ньому він перерахував головні досягнення українського футболу за 2019 рік. Все б нічого, якби на задньому фоні фотографії не було б Григорія Суркіса. А в самому тексті згадка про "абсолютно надуману справу Мораеса, в якій наші суперники, за підтримки окремих осіб з України, прагнули забрати в збірної здобуті у чесних футбольних двобоях 4 очки". Варто нагадати, що в ЗМІ тоді часто лунала інформація, про те, що представники "Динамо" консультують збірні Португалії та Люксембургу у цій справі.

У "Динамо" вирішили відбити атаку, коли Суркіса словами Латипова зробили "одіозним політиком з проросійською позицією". І на сайті команди 17 жовтня з'явилася новина про те, як футболісти "Динамо" майже всім складом відвідали у госпіталі звільнених українських моряків. Все б нічого, якби це не сталося ще 11 вересня. Тож виникає питання – для чого підіймати новину місячної давності на головному сайті команди? Здається лише для того, щоб показати, що "Динамо", ну й Григорій Суркіс, з повагою ставлять до українських військових.

"Аби підтримати моральний стан моряків, висловити їм свою повагу, а також подякувати за мужність та незламність, які стали прикладом патріотизму та любові до своєї країни, до центрального військового шпиталю завітала основна команда київського "Динамо" у повному складі за винятком гравців збірних, а також тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Олексієм Михайличенком", – цитата з новини на сайті "Динамо" про відвідини моряків у госпіталі.

Але й саме "Динамо" стало об'єктом нападу. У четвер, 17 жовтня, у ЗМІ було опубліковано копію витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування. У ньому йдеться про те, що службові особи ТОВ "ФК "Динамо" Київ" "забезпечили уникнення Товариством сплати податків у особливо великих розмірах шляхом реалізації схем з фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії". У документі не вказано, хто підозрюваний, і через які офшорні компанії вдалося уникнути сплати податків. Перед тим у ЗМІ часто фігурувала офшорна компанія Newport Management LTD, бенефіціаром якої є Віктор Медведчук, соратник Григорія Суркіса.

А що далі?

Навряд чи на цьому сутичка між Павелко та Суркісом закінчиться. І тут не варто думати, що конфлікт виник через піклування про українських військових та на політичному протиборстві (Павелко у 2014-2019 роках був депутатом Верховної Ради від БПП, а Григорій Суркіс у 2019 році пройшов до парламенту від ОПЗЖ). Для них це лише намагання показати свою владу, "хто в домі хазяїн", якщо хочете.

Тому не варто дивуватися, якщо невдовзі про обидвох "бійців" почнуть з'являтися "нові факти". Серед них і про кримінального авторитета "Наріка", про якщо йшлося вище. Справжнє його ім'я Олександр Петровський, або ж Олександр Налекрешвілі. Він тесть Андрія Павелка. Один з найбагатших людей Дніпра. Тепер він займається благодійністю, президент благодійного фонду "Солідарність". Футбольна спільнота про нього дізналася, коли у 2018 році під час проведення фіналу Ліги чемпіонів у Києві возив по церквах Кубок турніру. Широка громадськість про нього дізналася наприкінці 2018 року, коли Україна отримувала Томос. Він тоді був в офіційній делегації, яка відвідувала Стамбул. І навіть отримав відзнаку від президента Петра Порошенка.

Які ще "скелети з шаф" один одного вони повитягують – поки важко сказати. При цьому що показувати що є. І звинувачення можуть лунати ще довго. І варто відзначити – небезпідставні звинувачення.

Головне у цій війні – постраждає чи виграє український футбол. А виграє він не тоді, коли хтось з них один вийде переможцем з цього протистояння. А тоді, коли причин для такого не буде.