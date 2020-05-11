Пенсія – для "кісок": Чісора нахабно познущався над Усиком і Кличком

Боксер суперважкої ваги Дерек Чісора (32–9, 23 КО) поглумився над українцями Володимиром Кличком та Олександром Усиком.

На своїй сторінці в Instagram Дерек Чісора розмістив фотографію Олександра Усика в компанії Володимира Кличка, зробивши до цього кадру провокаційну і образливу для Кличка підпис: "Пенсія – для "кісок".

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Тим самим Дерек Чісора вирішив підколоти Володимира Кличка, який після поразок від Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа завершив кар'єру і пішов на спортивну пенсію переможеним, тоді як, мовляв, він, Чісора, вішати рукавички на цвях не збирається і впевнений, що його останнє слово в боксі буде переможним.

Раніше Володимир Кличко заявив, що готовий допомогти Усику готуватися до бою з Чісорою. Кличко розповів, що вже спарингував з Усиком і не відмовиться це зробити знову.

Що відомо про бій Усик – Чісора?

Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні на арені O2. Але бій перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19. Потенційно переможець поєдинку в наступному бою битиметься за чемпіонський титул WBO, який наразі в Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, в 2012 році Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів програв Віталію Кличку бій за чемпіонський пояс WBC, проте тоді британець більше запам'ятався своїми провокаціями. Зокрема, на зважуванні Чісора заліпив Віталію ляпас, а безпосередньо перед боєм в рингу плюнув в обличчя Володимиру.

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