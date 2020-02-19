Перед матчем ЛЧ "Валенсія" поскаржилася УЄФА на команду Маліновського

У середу, 19 лютого, італійська "Аталанта" приймала іспанську "Валенсію" у матчі Ліги чемпіонів. Втім перед самим матчем гості подали скаргу до УЄФА на стан поля на стадіоні "Сан-Сіро".

На думку представників "Валенсії" стан поля не відповідає нормам УЄФА, пише Marca.

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Обурення представників іспанського клубу стан газону викликав після передматчевої пресконференції, коли вони спустилися до поля.

Матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" відбудеться ввечері 19 лютого. Команди вийдуть на поле о 22 годині за київським часом.

Цікаво, що італійська "Аталанта" дислокується у провінційному містечку Бергамо. Саме там і розташований домашній стадіон клубу "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія", який налічує місця для 26 тисяч глядачів.

Втім домашні матчі у Лізі Чемпіонів "Аталанта" приймає на стадіоні "Сан-Сіро", який є домашнім для "Мілана" та "Інтера".