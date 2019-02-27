Перед матчем ніхто на такий рахунок не сподівався, – Швед про хет-трик та розгром "Ворскли"

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Карпати"

Атакувальний півзахисник "Карпат" і збірної України Мар'ян Швед відзначився першим хет-триком на вищому рівні. А його команда розгромила на виїзді полтавську "Ворсклу" 4:0.

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За це Мар’яна Шведа визнали найкращим гравцем 19-го туру УПЛ. Окрім того, тепер на рахунку гравця 11 голів, і він посідає друге місце у гонці бомбардирів УПЛ.

"Перед матчем, напевно, ніхто на такий рахунок не сподівався. "Ворскла" – дуже сильна й досвідчена команда, яка непогано показала себе в Лізі Європи, бронзовий призер останньої першості. Упевнений, що кожен колектив сподівався на перемогу, але в нас зазвичай у цей період, після відновлення чемпіонату, багато голів не забивають. Так сталося, що ми реалізували все, що створили, – безперечно, не без долі везіння, а от "Ворсклі" не пощастило. Наприклад, полтавці не забили пенальті. При цьому варто відзначити дії Макса Кучинського, який неодноразово рятував нашу команду від дуже складних ударів. І наша оборона зіграла надійно, і атака забила м'ячі. Склалося все – краще не придумаєш", – підсумував цей матч Мар’ян Швед.

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Гравець сподівається, що така гра допоможе йому і надалі отримувати виклики до національної збірної України.

"Упевнений, що тренери національної збірної пильно стежать за чемпіонатом і за всіма гравцями. Звичайно, я маю величезне бажання продовжити виступи в головній команді країни. Це велика честь для кожного футболіста", – заявив Швед.

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Варто зазначити, що взимку 2019 року львівські "Карпати" продали Мар’яна Шведа у шотландський "Селтік". Однак до кінця сезону гравець і надалі виступатиме за "Карпати" на правах оренди.

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Теги: Футбол Спорт Мар'ян Швед ФК Карпати ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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