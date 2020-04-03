"Передається через телевізор": український боєць UFC Крилов про коронавірус

Український боєць UFC Микита Крилов розповів, що думає про ситуацію з поришенням пандемії коронавіруса.

Також він зазначив, що битися без глядачів в деякій мірі простіше.

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Намагаюся не думати про це. Вважаю, що найбільшою мірою коронавірус передається через телевізор. Більший ризик заразитися має той, хто постійно думає про це.



Бої без глядачів? Не знаю, чи має це значення. Напевно, без уболівальників трохи простіше. Ні шуму, ти добре чуєш кутових, ніщо не відволікає тебе. Проте фанати надають особливу енергетику. Битися можна і так, і так, але мені сподобалося, як пройшов турнір в Бразилії. Якщо відкинути той факт, що причина була в епідемії, все було дуже організовано,

– сказав Крилов у інтерв'ю пропагандистському виданню RT.

Микита Крилов – уродженець Красного Луча, що на Луганщині, який нині проживає та тренується в Москві.

На рахунку 28-річного Крилова 27 перемог і 7 поразок в ММА (8-5 в UFC).

Нещодавно Микита Крилов відмовився від громадянства Росії заради українського біометричного паспорта.

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