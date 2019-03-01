Перегони на виживання: як армійська смуга перешкод стала прибутковим бізнесом

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Tough Murder – це дистанція у 20 кілометрів, де є 25 перепон, які грають на страхах та нервах. Більшість з перешкод запозичені з класичної армійської смуги США. Вигадали такі змагання випускники престижної Гарвардської школи бізнесу – Віл Дін та Гай Лівінгстон. Загалом брали участь у перегонах на виживання 1 мільйон 300 тисяч людей.

Також у випуску:

Твін. Велосипед-тандем або твін вигадав у 1984 році данський винахідник Мікаель Педерсен. У порівнянні із класичною моделлю у твіні немає нічого принципово нового, якщо говорити про конструкцію. Утім завдяки подовженій рамі, двом парам сідел та педалей звичайна веломандрівка перетворюється на щось дуже особливе.

Змагання з носіння жінок. Найбожевільніший чемпіонат світу з усіх існуючих відбувається у Фінляндії. Взяти участь в ньому можуть тільки одружені пари, адже це змагання із носіння жінок. Щороку сюди з’їжджаються сміливці з усього світу спробувати свої сили у безпрецедентних перегонах. Щоб перемогти у них, потрібно пробігти дистанцію у 250 метрів із різноманітними бар'єрами. Чоловік при цьому повинен весь час тримати жінку на спині.