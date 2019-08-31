Переговори з "Ромою" зайшли в глухий кут, – агент капітана "Шахтаря"

Агент півзахисника "Шахтаря" Тайсона Дієго Дорнеллес розповів, як просувається ситуація з трансфером бразильця в "Рому".

За його словами, "джаллороссі" дуже зацікавлені в тому, щоб привезти 31-річного гравця в Італію. Однак є проблеми.

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Ситуація застопорилася через відмову "Шахтаря" вести переговори. Вони хочуть, щоб пункт про викуп був закритий. Конкретна сума – 30 мільйонів євро. Італійська сторона навіть намагалася домовитися, але безуспішно,

– сказав Дорнеллес.

Раніше агент Тайсона підтвердив інтерес "Роми" до бразильця і заявив, що угода може відбутися вже на цьому тижні. "Шахтар" готовий продати півзахисника за 30 мільйонів євро. Трансферне вікно в Серії А закривається 2 вересня.

Днями сам Тайсон натякнув на можливий перехід у "Рому", опублікувавши в своєму Instagram пост такого змісту: "Дозвольте мені піти. Дякую Богу за все".

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Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з "Металіста" за 16 мільйонів євро. Чинний контракт бразильця з гірниками діє до 2021 року.

У нинішньому сезоні 31-річний вінгер провів 5 матчів за "Шахтар", відзначившись 2 голами і 4 результативними передачами.