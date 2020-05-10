Перехід футболіста збірної України у відомий клуб під загрозою зриву

Трансфер футболіста "Шахтаря" і збірної України Едуарда Соболя у бельгійський "Брюгге" може зірватися. "Брюгге", де Соболь грає на правах оренди, знайшов альтернативу українцеві.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що повноцінний трансфер Соболя з "Шахтаря" у "Брюгге" перебуває під загрозою.

До речі Нападник збірної України заявив, що перейде в іноземний клуб

Співаковський заявив, що "Брюгге" може придбати 19-річного Міхала Карбовніка з польської "Легії".

"У мене є в Польщі одне джерело. Він каже, що "Брюгге" зараз веде переговори з "Легією". Там є хлопець дуже талановитий на прізвище Карбовнік, йому 20 років (19, – Спорт24). Він перероблений інсайд, грає зліва в захисті.

"Легія" хоче 8 або 10 мільйонів євро, "Брюгге" вже дає 6. Якщо "Легія" прийме цю пропозицію, то варіант з Соболем, швидше за все, відпаде. "Брюгге" зручніше купити молодого пацана за 6 мільйонів і потім продати його в Італію за 12, ніж купити Соболя за 4-5, і що з ним робити у 27 років – незрозуміло", – сказав Співаковський.

Соболь приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Нещодавно агент захисника "Шахтаря" Вадим Шаблій підтвердив перемовини між "Шахтарем" та "Брюгге" щодо трансферу Соболя.

Очікувалося, що найближчим часом про трансфер оголосять офіційно.

Портал Transfermarkt оцінює українця у 3,2 мільйона євро.

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