Перехід у вищий дивізіон може стати проблемою для Усика, та він може перемогти усіх, – Холіфілд

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Евандер Холіфілд
Евандер Холіфілд / boxingego

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд пророкує успіх українцю Олександру Усику у суперважкому дивізіоні. Але попереджає його про проблеми, з якими Усик може зіштовхнутися.

За словами Холіфілда, Усик повинен чимало працювати ногами у суперважкій вазі. Саме це свого часу принесло успіх самому Холіфілду.

"Усик – дійсно хороший боєць. У нього відмінна школа, і він лівша. Він рухається вгору, але важковаговики сьогодні дуже великі. Тому, перехід в новий дивізіон може стати проблемою для нього. Усик битиметься з хлопцями, які набагато більше його. Свого часу мені довелося робити те ж саме, але тоді супертяжі не могли рухатися як я. У мене були хороші ноги, і я міг добре рухатися. Тому і перемагав. Усик повинен робити також. Але все буде залежати від того, з ким він буде боксувати", – переконаний Евандер Холіфілд.

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При цьому колишній боксер вважає, що Усик може перемогти будь-якого боксера у суперважкій вазі.

"Чув, що Усик виглядав дуже добре в спарингу з Кличком. Якщо це дійсно так, то він знає, що може впоратися з будь-яким супертяжем", – підсумував Евандер Холіфілд.

Однак Усик поки не дебютував у суперважкій ваговій категорії. Його команда поки не може домовитися щодо його бою. Серед можливих суперників – російський боксер Олександр Повєткін. Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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