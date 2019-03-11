Перемагають лише "Динамо" та "Шахтар", загострення інтриги в боротьбі за топ-6: підсумки 21 туру

Передостанній тур першої частини чемпіонату України з футболу відзначився тим, що чотири матчі з шести закінчилися у нічию. В деяких іграх було більше вилучень, аніж створених моментів. І лише "Динамо" та "Шахтар" порадували своїх вболівальників перемогами. При цьому з розгромними рахунками. Про головні підсумки 21-го туру УПЛ – в огляді Спорт24.

Суха субота

Тур відкривали три матчі у суботу, 9 березня. "Маріуполь" приймав "Чорноморець". Згодом "Ворскла" грала проти "Десни". І нарешті "Львів" змагався з "Зорею". Всі три матчі були в різний час, але закінчилися з однаковим рахунком – 0:0. При цьому що п'ять з шести команд борються за потрапляння в топ-6. І до цього туру ще не гарантували собі місце у верхній частині чемпіонату.

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Розпочалося все в Маріуполі. Місцева команда так і не змогла забити "Чорноморцю". Одесити, які відверто провалили початок сезону у 2018 році, у 2019 році демонструють доволі непогану гру, яка дозволяє їм претендувати на зароблені очки.

Натомість у 2019 році "лихоманить" "Ворсклу". Та на відмінну від двох попередніх матчів, коли полтавчани пропустили одразу сім голів, цього разу їм вдалося вберегти свої ворота. Та забити так і не зуміли. Тож команда ризикує не потрапити у топ-6 за підсумками першої половини сезону.

Так ще й на наступну гру "Ворскла" не зможе розраховувати одразу на двох захисників – Кане та Чижов отримали червоні картки у грі проти "Десни".

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Матч без голів та з вилученням зіграли і у Львові. Сюди у гості завітала "Зоря". Та на відмінну від решти команд, луганці завдяки цьому набраному балу гарантували собі потрапляння у першу половину турнірної таблиці, відтак боротьбу за єврокубки на наступний сезон.

"Львів" та "Зоря" голів не забили (фото: ФК "Львів")

"Львів", попри створені моменти, так і не забив. Тож вирішення долі одного з місць в топ-6 відбудеться у матчі між прямими конкурентами – "Десна" прийматиме "Львів". При цьому що обидві команди зараз за межами топ-6 – на сьомому та восьмому місцях відповідно. Але їх розділяє лише одне очко, а в чернігівської команди стільки ж набраних балів, як і у шостої "Ворскли".

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"Шахтар" громить "Карпати"

П'ять з одинадцяти голів, які забили у 21-у турі, влетіли у ворота "Карпат". Їх забив донецький "Шахтар". Команда одразу заволоділа ініціативою, та вже на початку матчу вийшла вперед. Ще до перерви рахунок був розгромний. У цьому матчі Віктор Коваленко оформив дубль. А за "гірників" дебютував бразилець Маркос Антоніо.

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натомість "Карпати" втратили на наступний матч Мартіна Онглу. півзахисник отримав дві жовті картки у цьому матчі.

Завдяки цій перемозі "Шахтар" набрав 54 очки та залишився на першому місці. Відрив від "Динамо" складає і надалі сім балів.

Подарунок для Фонсеки

Така перемога стала подарунком для головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонскеки. У наставника "гірників" напередодні народився син. Тож гравці після забитого голу по особливому привітали його.

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Гравці "Шахтаря" вітають свого тренера Паулу Фонсеку з народженням сина (Фото: ФК "Шахтар")

Акція від Шахтаря

Та "Шахтар" не лише привітав свого тренера. Перед матчем подарунок отримав і уболівальник "гірників" Олексій Москаленко. Він інвалід I групи. Через остеопороз він змушений пересуватися на інвалідному візку. Проте як відданий уболівальник "Шахтаря", Олексій відвідує майже кожен домашній матч "оранжево-чорних" на стадіоні "Металіст" у Харкові. 10 березня перед грою з "Карпатами" воротар "гірників" Андрій П'ятов і капітан Тайсон одразу після приїзду на стадіон вирушили до поля, де зустрілися з уболівальником та від імені всієї команди вручили йому подарунок – універсальний інвалідний візок.

Андрій П'ятов та Тайсон вручили універсальний інвалідний візок фанату Олексію Москаленку (фото: ФК "Шахтар")

"Динамо" перемагає у дербі "Арсенал"

Ще один розгром відбувся у Києві – "Динамо" ще у першому таймі забило чотири голи у ворота "Арсеналу". При цьому дубль оформив Денис Гармаш. Востаннє півзахисник забивав майже рік тому – ще 22 квітня 2018 року у ворота тоді ще рівненського "Вереса".

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"Динамо" продовжує погоню за "Шахтарем" та відривається від третьої "Олександрії" на 9 очок. "Арсенал" же і далі на останньому місці.

Фейли Підківки

Особливо "відзначився" у цьому матчі воротар "Арсеналу" Роман Підківка. Окрім заробленого пенальті, воротар як мінімум двічі мало не "привіз" голи у свої ворота. Перший раз – коли вирішив фінтити у власному штрафному майданчику, за що одразу був покараний Шапаренком. Але гол "Динамо" тоді не забило. Другий раз – після навісу невдало зупинив м'яч після навісу, фактично скинувши його під удар.

"Олександрія" втрачає перемогу у більшості

Закривати тур випало матчу "Олександрія" – "Олімпік". І тут теж не було виявлено переможця. І теж не обійшлося без вилучення. Та хоча б з забитими голами. При цьому що "Олімпік" ще й двічі влучив у перекладину воріт суперника.

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Все у матчі вирішилося у другому таймі. На гол Кирила Ковальця "Олімпік" відповів ударом Матара. При цьому що "Олімпік" у той час вже грав у меншості.

А де глядачі?

Якщо минулий тур відзначився трьома матчами, де було зібрано понад 10 тисяч глядачів, то у цьому турі такого не виявилося. Неприємно вразив "Львів" – 949 глядачів на матчі проти "Зорі". Третя "Олександрія" зуміла зібрати лише 1063 вболівальники на своєму матчі. І лише на "Динамо" у дербі прийшло 7686 глядачів. Але це лише десята частина від того, що вміщує НСК "Олімпійський".

Порожні трибуни на матчі "Олександрії" (фото: ФК "Олександрія")

Результати матчів

Маріуполь – Чорноморець 0:0

Ворскла – Десна 0:0

Вилучення: Кане, 83, Чижов, 90+3 (Ворскла)

Львів – Зоря 0:0

Вилучення: Парамонов, 79

Шахтар – Карпати 5:0

Голи: Коваленко, 6, 64, Матвієнко, 35, Майкон, 44, Тайсон, 79

Вилучення: Онгла, 78 (Карпати)

Динамо – Арсенал-Київ 4:0

Голи: Гармаш, 28, 39, Сідклей, 36, Циганков, 45+1 (пен.)

Олександрія – Олімпік 1:1

Голи: Ковалець, 69 – Матар, 88

Вилучення: Тейшейра: 83 (Олімпік)