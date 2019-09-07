Переміг би Усика зі зв'язаною рукою за спиною, дозволю вам вибрати, якою, – Тайсон Ф'юрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що легко переможе Олександра Усика, якщо їх бій відбудеться. Тайсон припустив, що може це зробити зі зв'язаною рукою за спиною.

Ф'юрі, який свого часу переміг Володимира Кличка, заявив, що не думає про бій з Усиком. Останній перейшов у суперважку вагову категорії, тому бій з Тайсоном у майбутньому цілком можливий.

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Чесно кажучи, я не особливо думаю про Усика. Він не входить в мої мозкові хвилі. Він не той, про кого я б думав, якщо чесно. Я міг би, ймовірно, перемогти Усика зі зв'язаною рукою за спиною. І я дозволю вам вибрати руку, якою я буду битися. У будь-якому випадку, це буде "на добраніч",

– сказав Ф'юрі.

Британець Ф'юрі мінливий боксер і часто робить заяви, які суперечать одна одній. Нещодавно Тайсона запитали про найбільш небезпечних боксерів. Він назвав чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера. Згодом він згадав й Усика.

Може бути ще Олександр Усик. Він виглядає незручним опонентом, лівша, абсолютний чемпіон крузервейту (важка вага, – Спорт24), непереможений чемпіон світу. Можливо, він буде наступним найскладнішим викликом,

– заявив Тайсон.

Наступний поєдинок Ф'юрі проведе 14-го вересня проти 28-річного Отто Валліна на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США).

У свою чергу Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі поєдинком проти Тайрона Спонга. Вони зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena .