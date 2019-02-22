Перемога чи краватка: що гравці "Манчестер Юнайтед" подарують тренеру у матчі проти "Ліверпуля"?

Одна з головних подій цього вікенду, безумовно, матч Англійської Прем’єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" та "Ліверпулем". Не дивлячись на те, що команди зараз вирішують у чемпіонаті різні завдання, турнірні бали їм потрібні однаково.

Мерсисайдці ведуть боротьбу з "Манчестер Сіті" за золоті медалі, які "Ліверпуль" не вигравав з 1990 року. А "червоні дияволи" борються з "Арсеналом" і "Челсі" за четверте місце, яке дає право грати у груповому раунді Ліги чемпіонів.

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Якщо брати загальну статистику особистих зустрічей, то перевага на боці "Манчестер Юнайтед", який обігравав "Ліверпуль" 80 разів (55 нічиїх та 66 поразок). Правда, зараз манкуніанці переживають не найкращі часи, хоча команда і заграла краще з приходом на тренерський місток Сульшера. До речі, через два дні після гри з "Ліверпулем" у нього день народження, спеціалісту виповниться 46 років. Можливо, для футболістів це буде додатковою мотивацією здобути перемогу, яка стане відмінним подарунком. І тоді не доведеться, як говориться у відомому футбольному анекдоті, йти купляти для тренера краватку.

Безумовно, в обох команд є кадрові проблеми. У "Манчестер Юнайтед" точно не зіграються Антоніо Валенсія, Маттео Дарміан і Маркос Рохо, а участь Джессі Лінгарда та Антоні Марсіаля під питання. "Ліверпуль" не зможе розраховувати на Джо Гомеса та Алекса Окслейд-Чемберлена. Скоріш за все не потрапить до заявки й Деян Ловрен. Нагадаємо також, що у матчі першого кола перемога була за "Ліверпулем" – 3:1.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 24 лютого. Початок матчу о 16:05. Огляд гри та відео голів – на Спорт24.