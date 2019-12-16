Перемога Холлоуея, захист титулу Нуньєс та нокаут від Усмана: підсумки UFC 245 (відео)

У Лас-Вегасі на T-Mobile Arena завершилася серія боїв UFC 245. У трьох головних боях вечора в октагон виходили чемпіони в різних вагових категоріях і не всім вдалося захистити свої титули.

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Макс Холлоуей, у якого був 61% на перемогу від аналітиків Parimatch, поступився Олександру Волкановскі. Титул чемпіона в напівлегкій вазі дістався австралійцю одноголосним рішенням суддів. Очікувалося, що основною проблемою Макса стануть борцівські навички Олександра. Але Холлоуей вміло захищався від тейкдаунів. Зате йому добряче дісталося по ногах лоукіками Волкановскі. Також Макс пропустив кілька потужних ударів. А коли стало зрозуміло, що Олександр перемагає, він просто став клінчувати гавайця, який вже просто не зміг щось змінити і позбувся свого титулу.

Змогла захистити титул чемпіонки в найлегшій вазі і Аманда Нуньєс, успіх якої Parimatch оцінював у 72%. Це була не така легка перемога, як шість років тому, коли Аманда нокаутувала Жермейн де Рандамье вже в першому раунді. Цього разу поєдинок пройшов всю дистанцію. Правда, сумнівів у суддів не було і всі троє віддали перемогу Нуньєс.

Ледь не дійшло до сенсації і в бою Камару Усмана з Колбі Ковінгтоном. У Камару, чемпіона в напівсередній вазі, було 63% на перемогу від Parimatch і він в результаті нокаутував суперника на останній хвилині останнього раунду. Ось тільки на той момент відповідно до записок суддів виходило, що бій повинен завершитися внічию. Так що все цілком могло завершитися і на користь Колбі. Він, до речі, розкритикував рефері за зупинку бою. Ковінгтон заявив, що міг продовжувати поєдинок.

Відео найкращих моментів UFC245