Перемога Стаховського над Федерером увійшла до найбільших сенсацій десятиліття на Вімблдоні
Перемога українського тенісиста Сергія Стаховського над Роджером Федерером увійшла в число найбільших сенсацій десятиліття на Вімблдоні.
У 2013 році в рамках другого кола Стаховський сенсаційно у чотирьох сетах впорався з Федерером – 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5).
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Відео найбільших сенсацій Вімблдону
У наступному колі Стаховський програв австрійцю Юргену Мельцеру за підсумками чотирьох сетів.
Водночас Роджер Федерер є восьмиразовим чемпіоном Вімблдону.
У число найбільших сенсацій Вімблдону також увійшли поразки Рафаеля Надаля, Серени Вільямс, Марії Шарапової, Новака Джоковича та Венус Вільямс.
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