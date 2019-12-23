Перемога, яку ми запам'ятаємо: фанати "Аталанти" яскраво віддячили команді за розгром "Шахтаря"

Вболівальники "Аталанти" вирішили ще раз подякувати своїм улюбленцям за впевнену перемогу над Шахтарем (3:0) у Лізі чемпіонів.

У другому таймі матчу Серії А проти "Мілана" прихильники "богині" вивісили банер, на якому було написано "11-12-19, перемога, яку ми запам'ятаємо на все життя, дякуємо хлопцям", пише "Футбол 24".

До слова: Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео



Фанати "Аталанти" подякували за розгром "Шахтаря" в ЛЧ

Таким чином, фанати італійського клубу нагадали про день розгрому "Шахтаря" та історичного виходу в плей-офф Ліги чемпіонів. Гравці "Аталанти" вирішили віддячити за таку палку підтримку і на очах рідної публіки розтрощили "Мілан" з рахунком 5:0, а українець Руслан Маліновський відзначився асистом.

На стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з Валенсією – матчі відбудуться 19 лютого і 10 березня наступного року.