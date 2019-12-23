Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році

У 2019 році багато українських спортсменів та команд закохали в себе на внутрішній та міжнародній арені. Спорт24 згадує, хто ж найбільше вразив у році, що минає.

Історична медаль Данчі

6-го лютого на чемпіонаті світу зі сноубордингу збірна України здобула срібну медаль. 28-літня Аннамарі Данча стала "срібною" призеркою у дисципліні паралельний слалом.

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Це перша медаль зі сноубордингу в історії України!

До топ-16 Данча пробилася, показавши лише 15-ий результат. Однак згодом вона вдало подолала 1/8 фіналу, чвертьфінал та півфінал.

У фіналі українка поступилася на 0,85 секунди Джулі Зогг зі Швейцарії.

Відео фіналу у паралельному слаломі на чемпіонаті світу

У кар’єрі 29-річної українки це найкращий результат. Раніше її найкращим результатом було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.

При цьому у паралельному слаломі на чемпіонатах світу вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця.

Сенсаційний "Інгулець"

У минулому футбольному сезоні, мабуть, найбільше вразив клуб із села Петрове "Інгулець". Команда зуміла дійти до фіналу Кубка України.

Таким чином "Інгулець" став першим в історії українського футболу клубом, який вийшов у фінал Кубка України не з елітного дивізіону.

Свій шлях у кубку "Інгулець" розпочав з 1/32 фіналу, в якій переміг "Колос". На шляху до фіналу "червоно-жовті" перемогли вищоліговий "Маріуполь", "Карпати" та "Зорю". У фінальній грі "Інгулець" поступився "Шахтарю" з рахунком 0:4.

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У новому сезоні клуб з Петрове вже дійшов до 1/4 фіналу, в якій зіграє з першоліговим "Минаєм".

Незламний Іван Редкач

Хіба лінивий не списав з рахунків талановитого українського боксера Івана Редкача. Попри серію неприємних поразок Іван зумів повернутися та гучно заявив про себе.

На початку літа Іван на вечорі боксу у США здобув неочікувану перемогу над іменитим американцем Девоном Александером.

У поєдинку з досвідченим американцем Редкач вважався аутсайдером. Бій так і не подолав 10-раундову дистанцію: Редкач, який домінував практично весь поєдинок, в шостому раунді відправив колишнього чемпіона світу в третій нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

Відеоогляд бою Редкач – Александер

Напівсередньоваговик Редкач у наступному бою зустрінеться з ексчемпіоном світу у двох вагових категоріях Денні Гарсією.

На кону поєдинку стоятиме статус обов'язкового претендента на пояс WBC. Чемпіоном світу за версією WBC є непереможний Еррол Спенс.

Юний чемпіон зі стрибків у воду

Наприкінці літа любителів водних видів спорту вразили юні Олексій Середа та Олег Сербін. На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який відбувся у Києві, спортсмени поповнила скарбничку збірної України срібною медаллю.

Вони стали другими у синхронних стрибках з вишки 10 м. На момент змагань Олексію Середі було лише 13 років, і він вже здобув право на участь в Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

Українці набрали 413,16 бала, поступившись переможцям з Росії в 4,14 бала.

Через декілька днів Середа став чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки. 13-річному спортсменові вдалося стати наймолодшим чемпіоном Європи в історії.



Олексій Середа / фото: НОК України

Олексій з результатом 488,85 бала зайняв перше місце, випередивши француза Бенджаміна Оффре і росіянина Руслана Тернового.

Українець побив рекорд британця Томаса Дейлі. Той став чемпіоном Європи у 2008 році, коли йому було 13 років та 10 місяців.

Дивовижна збірна України з волейболу

Справжнім відкриттям у 2019 році стала чоловіча збірна України з волейболу. Під орудою латвійського фахівця Угіса Крастінша "синьо-жовті" вперше у своїй історії вийшли до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

На груповому етапі українці виграли три матчі й пропустили вперед тільки потужних поляків та нідерландців. В 1/8 фіналу на Україну чекало справжнє випробування командою Бельгії.

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Команда Угіса Крастінша виграла перший сет, але поступилася у двох наступних і була близькою, щоб програти. Але в четвертому сеті українці героїчно вирівняли ситуацію та дотиснули Бельгію в 5-й партії.

У чвертьфіналі збірна України змусила рахуватися із собою грізну команду Сербії. "Синьо-жовті" впевнено виграли перший сет і були за крок від перемоги в другому.

Програючи по партіях з рахунком 2:1, команда Крастінша вирівняла ситуацію. Однак імениті серби дотиснули українців на тай-брейку. У підсумку, саме Сербія виграла чемпіонат Європи.

Сербія – Україна відеоогляд матчу

Тріо "Зоря", "Десна" та "Олександрія"

Відразу три українські футбольні команди вразили своєю грою у другій половині 2019 року.

Луганський клуб влітку змінив головного тренера, повернувши з Німеччини в Україну Віктора Скрипника. Під орудою 50-річного екстренера "Вердера" луганці ледь не пройшли до Ліги Європи.

"Зоря" успішно подолала два раунди кваліфікації, вибивши чорногорську "Будучность" та болгарський ЦСКА Софія. Українців зупинив грізний іспанський "Еспаньйол". "Мужики" гідно програли за сумою двох матчів, подарувавши фанам справжнє шоу.

Після вильоту з Ліги Європи "Зоря" зосередилися на чемпіонаті України й пішла на зимову перерву на третій позиції. 8-го грудня "Зоря" у Києві перемогла "Динамо", а перед "канікулами" ледь не зупинила "Шахтар".

Динамо – Зоря відеоогляд матчу

Чернігівська "Десна" – ще одне відкриття чемпіонату України. Зліплена з досвідчених футболістів команда Олександра Рябоконя стала справжньою загрозою для грандів та конкурентом для "Зорі" та "Олександрії".

"Сіверяни" зуміли перемогти "Динамо" на його ж полі й після 18 турів набрали 33 очки. Це дозволяє чернігівському клубу перебувати на 4-й сходинці, яка дає право зіграти у кваліфікації Ліги Європи.

Можливо, гра "Олександрії" в чемпіонаті не така яскрава… Але в єврокубках підопічні Володимира Шарана продемонстрували справжній характер.

"Олександрія" у дебютному сезоні двічі відібрала очки у французького "Сент-Етьєна" та одного разу в бельгійського "Гента".

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У двох матчах з німецьким "Вольфсбургом" українців виглядали надзвичайно гідно. Гра "жовто-чорних" дозволяє дивитися з оптимізмом у майбутнє.

Видовищний Дерев’янченко

5-го жовтня український боксер середньої ваги Сергій Дерев’янченко провів бій за чемпіонський титул IBF проти видатного казахстанця Геннадія Головкіна.

Ще до поєдинку експерти в один голос заявляли, що в Сергія нема жодних шансів. І після першого раунду здавалося, що вони мають рацію… Українець побував у дивному нокдауні.

Та після цього Дерев’янченко нав’язав Головкіну справжню боксерську "рубку", в якій казахстанець відчував себе не найкращим чином. Геннадій пропустив декілька важких ударів, але так і не впав.

Бій пройшов усі 12 раундів і судді віддали надзвичайно суперечливу перемогу Головкіну. Після бою ЗМІ, експерти, вболівальники та навіть боксери в один голос заявили про перемогу українця.

Разом з тим, цей бій увійшов у номінацію найкращих поєдинків 2019 року за версією The Ring.

Відео бою Дерев'янченко – Головкін

Якщо в Головкіна наближається захід кар’єри, то в Сергія тільки схід. Українець продемонстрував, що є топ-боксером і готовий до нових викликів. Можливо, у 2020 році Сергій отримає ще один титульний шанс…

Рекордсменка Магучіх

Не можуть не вражати досягнення 18-річного українському діаманту Ярослави Магучіх. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Катарі Магучіх завоювала срібну медаль.

Ярослава встановила особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Завдяки цьому результату Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років.

Окрім того, у 2019 році Магучіх стала чемпіонкою Європи серед юніорок.



Ярослава Магучіх / фото: НОК України

За підсумками року Магучіх перемогла в номінації "Зірка, яка сходить" серед світових і європейських легкоатлеток.

Також Ярослава виграла нагороду Пьотра Нуровскі як найкраща молода спортсменка за версією МОКу.

Магучіх перемогла в номінації "Зірка, яка сходить" за версією Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF).

Феєрична перемога "Кажанів"

Гарний подарунок під ялинку на своїх крилах принесли львівські "Барком-Кажани". У четвер, 19 грудня, у грецьких Салоніках відбувся матч-відповідь 1/16 Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) між місцевим ПАОК та львівським "Барком-Кажани".

Перший матч у Львові закінчився з рахунком 3:1 на користь греків і здавалося, що доля путівки в наступний раунд вже вирішена.

Але у Греції перемогу святкував український клуб 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). Тому місце у наступному раунді визначалося у "золотому сеті", де перемогу святкували львів’яни 16:14.

Таким чином, "Барком-Кажани" феєрично вийшли до 1/8 Кубку ЄКВ.



"Барком-Кажани" / фото: facebook.com/barkomkazhany

Наступний матч Європейської конфедерації волейболу львівські "Барком-Кажани" гратимуть наприкінці січня проти "Альпену" з Австрії.

Зазначимо, що команду очолює тренер збірної України з волейболу Угіс Крастінш.

Чемпіонка світу з кікбоксингу

Українка Олена Овчинникова стала чемпіонкою світу з муай-тай за версією WBC. Овчинникова перемогла француженку Сінді Сільвестр.



Олена Овчинникова / фото: facebook.com/lena.ovchynnikova

Бій відбувся на турнірі у Львові. 5-раундовий поєдинок завершився перемогою українки одноголосним рішенням суддів.

На старті поєдинку Овчинникова відправила Сільвестр у нокдаун та мала перевагу у наступних раундах.

Українка протягом бою атакувала француженку короткими серіями й мала декілька нагод достроково завершити поєдинок.