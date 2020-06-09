Ексгравець "Ліверпуля" та збірної Франції Джібріль Сіссе повертається, щоб досягти власних рекордів. Футболіст вже вдруге оголошує про відновлення кар'єри.

Про це повідомляє французьке видання GetFootballNewsFrance.

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Повернувся для здійснення мрії

Французький "Діжон" готовий підписати ветерана Джібріля Сіссе. Керівництво клубу вважає, що 38-річний форвард допоможе команді у поєдинках.

Спортивний директор французів Пегі Луїндула колись разом грав із футболістом.

Клуб може допомогти Сіссе дійти до позначки 100 голів у чемпіонаті Франції, зараз у доробку форварда 96 забитих м'ячів.

Сіссе заявляв, що готовий грати безкоштовно, щоб здійснити мрію.

Я бомбардир і мені подобаються цифри. Люблю забивати голи, зараз у мене їх 96 в Лізі 1. Потрібні ще 4 голи, і я повинен зробити це раніше, ніж помру,

– цитує слова футболіста Sky Sports.

За кар'єру Сіссе встиг пограти у понад 10 клубах, серед яких були "Ліверпуль", "Лаціо" і "Марсель".

У 2015 році Сіссе закінчив кар'єру через травму, але в 2017 відновив її у клубі третього дивізіону чемпіонату Швейцарії "Івердоні", після чого знову закінчив у 2018 році.

Досягнення Джібріля Сіссе